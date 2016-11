neues deutschland: Jobcenter kürzen Zehntausenden Familien die Leistungen

(ots) - Die Jobcenter in Deutschland haben im vorigen Jahr

jeden Monat rund 43.000 Hartz-IV-Empfängern mit Kindern die

Leistungen gekürzt. Einige der Betroffenen erhielten gar keine

Zahlungen mehr. Das zeigt eine Sonderauswertung von Daten der

Bundesagentur für Arbeit für das Kooperationsprojekt "O-Ton

Arbeitsmarkt", die der Tageszeitung "neues deutschland" vorab

vorliegt.



Demnach gab es 2015 pro Monat durchschnittlich 42.700

Hartz-IV-Empfänger mit Kindern, die mit Sanktionen belegt wurden,

etwa, weil sie nicht zu einem Termin beim Jobcenter erschienen sind

oder ein Arbeitsangebot abgelehnt haben. Damit wurden 2,3 Prozent

aller Hartz-IV-Beziehern mit Kindern die Leistungen gekürzt. 2007

betrug der Anteil noch 1,7 Prozent.



Einem Teil der Betroffenen wurden sämtliche Leistungen gestrichen.

Den Daten zufolge gab es im vorigen Jahr monatlich 2600

Hartz-IV-Empfänger mit Kindern, die gar keine Zahlungen erhielten.

In diesen Fällen ist den Angaben zufolge lediglich vorgesehen, dass

die Miet- und Heizkosten weiter erstattet werden, etwa durch höhere

Zahlungen an andere Haushaltsmitglieder.



Der Sozialforscher Stefan Sell hält die Sanktionspraxis der

Jobcenter für fragwürdig. Schließlich gehe es um die Gewährleistung

des Existenzminimums, sagte der Direktor des Instituts für

Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz dem

"nd". Es werde höchste Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht die

Zulässigkeit der Sanktionierung abschließend kläre, so Sell, dessen

Institut an dem Kooperationsprojekt "O-Ton Arbeitsmarkt" beteiligt

ist.



Die Grünen plädierten auf ihrem Parteitag in Münster dafür,

Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger abzuschaffen. Auch die

Linkspartei und der Paritätische Gesamtverband setzen sich für eine

Abschaffung ein.







