Wir erleben täglich sehr qualitätsorientierte Regionalbanken, die

ständig vor einer großen Herausforderung stehen. Die Prozesse für

exzellente Beratung führen oft zu relativ langen Analyse- bzw.

Beratungsgesprächen, die nicht selten bis zu 120 Minuten dauern. Das

führt dazu, dass sich das Management die Frage nach der Rentabilität

stellen muss. Zudem stößt es beim Kunden auch nicht auf große

Begeisterung.



Nach dem Motto "Einfach - aber wirkungsvoll" hat das Team der QIDF

jüngst einen neuen Ansatz entwickelt. Die zentrale Überzeugung ist,

dass man den Kunden erst einmal für eine solche "ganzheitliche

Beratung" begeistern muss, in dem man ihm in kurzer Zeit die

wichtigsten Bedarfe aufzeigt. "Damit ist es uns gelungen, dass Thema

Bedarfsanalyse zu entmystifizieren, in dem nach 5 Minuten klar ist,

ob und warum wir die Beratung mit dem Kunden fortführen", fasst Kai

Fürderer, Geschäftsführer der QIDF, das Konzept zusammen.



Der Dreh- und Angelpunkt für jeden Kunden sind die laufenden

Einnahme und Ausgaben. Deshalb ist das zentrale Medium für die

Bedarfsanalyse - im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 - der sogenannte

Haushaltsplan.



Dabei geht es weniger um die Ermittlung der aktuellen

Sparfähigkeit, sondern vielmehr um die einfache und nachvollziehbare

Bedarfsermittlung der wichtigsten Finanzthemen. Auf Basis dessen

fällt es dem Kunden relativ leicht zu entscheiden, mit welchem Thema

er sich weiter beschäftigen möchte.



"Man könnte bei dem Konzept fast davon sprechen, dass wir Kunden

kaufen lassen", beschreibt Markus Gauder, Geschäftsführer der QIDF,

den neuen Zungenschlag im Zuge dieser Vorgehensweise.



Diese Herangehensweise deckt sich vollständig mit der

Beratungsphilosophie der Sparkassen bzw. der VR-Banken. Für

interessierte Institute bietet die QIDF ab 2017 sowohl Schulungen und



Zertifizierungen zum sog. "FAIRkaufsberater" an als auch

internetbasierte Apps, die diese Bedarfsanalyse auf Knopfdruck

ermöglichen. Hierfür haben die beiden Geschäftsführer Gauder und

Fürderer gerade ein eigenes FinTech "FinGO!" gegründet, welches den

Vertrieb und die Einführung dieser Beratungsapplikationen bei den

Banken vor Ort übernimmt.



Über die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der

Finanzberatung (QIDF):



Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (QIDF)

(www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de) ist eine unabhängige

Unternehmensberatung in der Finanzdienstleistungsbranche, welche sich

auf die Beratungsqualität fokussiert und dabei am DIN-Regelwerk

(aktuell der DIN SPEC 77222) orientiert. QIDF besteht aus drei

Abteilungen: QIDF-Analyse, QIDF-Konzeption und QIDF-Training.







Pressekontakt:



Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH

Markus Gauder, Geschäftsführer



Eberhardstr. 51

D-70173 Stuttgart



Telefon 0711 / 553 249 90

Email info(at)qidf.de

Internet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de



