Raus aus dem "Ertrags- und Effizienz-Dilemma": neue Outbound-Strategien für eine neue Einladungskultur in Banken und Sparkassen (FOTO)

In den durchgeführten Filialhospitationen erlebt das Team der QIDF

regelmäßig, dass das Durchschnittsalter der Kunden weit über 60

Jahren liegt und gleichzeitig 80% dieser Termine durch die Kunden und

nicht durch die Bank zustande gekommen sind.



Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie oft eine

ganzheitliche Beratung in der Praxis wirklich stattfinden kann, wenn

die entsprechenden Zielkunden der Filiale fernbleiben?



Die QIDF ist davon überzeugt, dass die Mehrheit der Kunden den

Vertriebskanal "Filiale" nicht aktiv abwählen. Der Grund des

Fernbleibens ist vielmehr, dass die Mehrwerte einer Beratung im

Rahmen eines Besuchs nicht immer erlebbar sind (Stichwort:

Beratungsqualität) und zudem zu selten Konzepte existieren, die diese

Zielkunden explizit im Blick haben und auch kaum erfolgsversprechende

Einladungsstrategien existieren.



Hier setzt die QIDF an und entwickelt für und mit Banken für die

Zielgruppen jeweilige Outbound-Ansätze, damit die Dienstleistung

"Beratung" den entsprechenden Kunden auch aktiv angeboten werden

kann. "Das Ziel ist, dass mindestens 33% der kontaktierten Kunden ein

solches Beratungsangebot künftig wahrnehmen", beschreibt Markus

Gauder, Geschäftsführer der QIDF, seinen eigenen Anspruch.



Die zentrale Überzeugung ist, dass diese gezielten Einladungen,

die in der Regel am Telefon erfolgen sollten, nicht von jedem Berater

selbst ausgesprochen werden, sondern vielmehr arbeitsteilig

organisiert werden. Entweder durch eigene Inhouse-Telefonteams oder

auch mit Hilfe spezialisierter Outbound-Agenturen.



Über die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der

Finanzberatung (QIDF):



Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (QIDF)

(www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de) ist eine unabhängige

Unternehmensberatung in der Finanzdienstleistungsbranche, welche sich



auf die Beratungsqualität fokussiert und dabei am DIN-Regelwerk

(aktuell der DIN SPEC 77222) orientiert. QIDF besteht aus drei

Abteilungen: QIDF-Analyse, QIDF-Konzeption und QIDF-Training.







Pressekontakt:



Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH

Markus Gauder, Geschäftsführer



Eberhardstr. 51

D-70173 Stuttgart



Telefon 0711 / 553 249 90

Email info(at)qidf.de

Internet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de



