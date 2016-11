CRM im Retail. Segmentierung auf höchstem Level.

(firmenpresse) - Was gibt den entscheidenden Impuls für die Kaufentscheidung eines Kunden? Entscheidet er sich für das herausragende Design, für nachhaltige Technologien oder für Effizienz im Energie- und Ressourcenverbrauch? Feiert er gerne oder ist er ein Familienmensch? Will er stets die neueste Technologie oder sucht er das Schnäppchen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Und in welcher Phase seines Lebens befindet er sich? Bezieht er gerade seine erste Wohnung oder baut er sein erstes Haus? Oder gönnt er sich für den letzten Lebensabschnitt nochmal einen Tapetenwechsel?

Wer die Lebenssituation und die Motive seiner Kunden kennt, kann ihn optimal begleiten. Die Herausforderung liegt zum einen in der Gewinnung und Zuordnung solcher Erkenntnisse zum Kunden und zum anderen in der Realisierung und Umsetzung der passenden individuellen Kommunikation.

Mit CRMPATHY präsentieren die dialogagenten das erste empathische CRM-System, das in Marketing und Verkauf die Gewinnung und Nutzung emotionaler und individueller Informationen zum einzelnen Kunden unterstützt und so den Aufbau einer emotionalen Kundenbeziehung ermöglicht.

Zudem wird Sven Bruck, Inhaber, die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH & Begründer des Empathischen CRMs, folgende Vorträge auf dem Deutschen Handelskongress halten.

16. November 2017, Speakers Corner (Messe)

11.30 - 12.00, Next Retail - Orientierend. Beratend. Partnerschaftlich. Empathisch.

- Was sind die wirklichen Bedürfnisse des Konsumenten von heute und wie erkennt man sie?

- Wie verändert sich das Retailmarketing von der Produkt- / Preis-Orientierung zur Bedürfnis-Orientierung?

- Erwartungen hat der Kunde an die Digitalisierung in der Gesellschaft und im Handel?

- Welche Chancen ergeben sich für den Handel aus der Bedürfnisorientierung des Kunden?

17. November 2017, Praxisforum 4 (Kongress)

12.15 - 12.45, Next Marketing - Segmentiert. Individuell. Vorausschauend. Empathisch.

- Wie wird im Handel Wissen über die Kunden generiert, erfasst und sinnvoll genutzt?

- Welche Erwartungen hat der Kunde und was bedeutet das wirtschaftlich?

- Welche Chancen und Risiken bietet die kanalübergreifende Digitalisierung für den Handel?

- Wie kann der Handel zukünftig die Kundenbeziehung besser aktiv gestalten?

die dialogagenten aus Wuppertal sind seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt. Anfangs als ABS Computer GmbH, Agentur für EDV-gestütztes Marketing, umfasst ihre Leistungspalette heute die gesamte Bandbreite an Dialogmarketingmaßnahmen - von der Strategie und Beratung über die kreative Umsetzung bis zur datentechnischen und operativen Abwicklung. Kunden von "die dialogagenten" kommen aus den Bereichen Automobil, Handel und Versicherungen, Verkehr, Gesundheitswesen und Tourismus. Über 60 Mitarbeiter entwickeln Dialog- und CRM-Konzepte, die kreativ und technisch ausgefeilt sind. Mit meist inhouse entwickelten Softwarelösungen erschließen sie nachhaltig Kundenpotenziale und optimieren dauerhaft Dialogprozesse. Der geschäftsführende Gesellschafter Sven Bruck gilt als der Erfinder des "Empathischen CRM" und hat mit seinem Unternehmen "die dialogagenten" CRMPATHY, ein revolutionär neues High-End-CRM-System entwickelt, welches die Ansprüche an das Empathische CRM perfekt umsetzt und dem Handel eine Vielzahl von Mehrwerten der Kundenbindung in der digitalen Transformation ermöglicht. CRMPATHY gilt als nächste Entwicklungsstufe im Customer-Relationship-Management.

