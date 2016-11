Umzugsservice Wien - So sparen Sie Geld!

Ist billiger auch immer besser? Möbelmobil verrät Ihnen, was Sie bei der Suche nach gutem und professionellem Umzugsservice in Wien unbedingt beachten und sollten und wie Sie Geld sparen können.

(firmenpresse) - Wien, 14.11.2016 - Wer in oder nach Wien schon mal umgezogen ist, weiss gut, dass ein Umzug in einer so großen Stadt ein anstrengend ist, und beauftragt lieber professionellen Umzugsservice Wien. In der Millionenstadt Wien ziehen viele Menschen um und das Angebot an Umzugsfirmen ist groß. Doch wie findet man überhaupt einen gute, aber dennoch preiswerte Umzugsfirma?



Vorsicht Kostenfalle!



Möbelspeditionen, bei denen Vorsicht geboten ist, haben meistens keine Internetseite mit entsprechenden Angaben über Umzugsleistungen. Sie locken oft in diversen Anzeigen mit extrem günstigen und viel zu niedrigen Preisen und bieten Kunden vermeintliche Schnäppchen an. Ein Büro oder eine feste Adresse fehlt bei diesen Firmen ebenfalls oft und ihre Preisgestaltung ist in der Regel viel zu allgemein. Denn oft verstecken sich hinter diesen Billigpreisen zusätzliche Kosten wie z.B. Stockwerkzuschlag oder Wochenendzuschlag. Das böse Erwachen kommt für den Kunden erst bei der Abrechnung. Vor allem dann, wenn der Kund erföhrt, dass zusätzliche Möbelpacker von der Firma selbst beauftragt wurden, die dann zusätzlich kosten.



Transparente Preise



Ein seriöses Umzugsunternehmen bietet eine klare und transparente Preisstruktur für ihre Kunden. Wir von Möbelmobil werden bei der Besichtigung von unseren Kunden oft auch nach Pauschalpreisen gefragt. Diese Option ist bei uns selbstverständlich möglich, allerdingst erst vor Ort. Denn unsere Möbelpacker müsen den Umfang des Umzugsguts und die Größe der Wohnung bei der Preisgestaltung berücksichtigen, um dem Kunden optimales Angebot zu machen. Auf diese Weise haben die Kunden auch die Möglichkeit, alle möglichen Fragen zum Umzugservice Wien zu stellen und wertvolle Tipps für das Packen erhalten. Die Umzugsangebote selbst sind bei Möbelmobil seilbstverständlich kostenlos und unsere Kunden zahlen Keine Anfahrtskosten.



Umzugserfahrung macht die Musik!



Haben Sie einen wertvollen Klavier, der transportiert werden soll? Für jeden professionellen Umzugsservice Wien ist der Klaviertransport Routine. Das Team von Möbelmobil hat jahrelange Umzugserfahrung mit Klaviertransport uns weiß, worauf es ankommt. Wichtig dabei ist adäquate Verpackung und Sicherung im Umzugstransporter.





Bester Umzugsservice



Bester Umzugsservice Wien geht auf die Wünsche des Kunden ein und achtet auf ihr Zufriedenheit. Ein erfahrenes Umzugsunternehmen wie Möbelmobil bietet den Kunden deshalb ein breites Leistungsspektrum wie fachgerechte Möbelmontage und Demontage sowie gutes und stabiles Verpackungsmaterial. Hat der Kunde noch alte Möbel im Keller oder auf dem Dachboden, die er nicht mehr braucht, dann kümmern sich unsere Umzugsprofis um die Räumung und Entsorgung von Altmöbeln. Ein Halteverbot vor den Häusern zu organisieren vergessen die Kunden manchmal im Umzugsstres. Dafür sind wir dann da un sorgen dafür, dass Halteverbotzsone ordnungsgemäß eingerichtet wird.



Umzugsangebot erfragen



Zum guten Umzugsservice Wien gehört selbstverständlich auch eine Internetseite mit einem Anfrageformular. Wenn Kunden keine Zeit für ein Telefonat haben, dann können sie dort ganz bequem das Formular ausfüllen und einen Wunschtermin für den Umzug angeben. Wiener Umzugsfrima Möbelmobil meldet sich sofort bei ihren Kunden und vereinbart eine kostenlose Besichtigung. Bei Firmen, die schon am Telefon einen Festpreis versprechen, ist Vorsicht geboten. Denn manche unserer Kunden haben die Erfahrung gemacht, dass dann zusätzliche Kosten auf sie gekommen sind. Genau aus dem Grund haben sie dann professionelle Möbelpacker von Möbelmobil beauftragt. Unsere Kunden waren mit unserem Umzugsservice sehr zufrieden. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!







Wiener Umzugsfirma Möbelmobil führt seit Jahren erfolgreich Umzüge und Übersiedlungen in Wien und Österreich durch. Zu unseren zufriedenen Kunden gehört neben Privatpersonen auch eine Reihe an Firmen.



