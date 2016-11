Starcore erhält Verlängerung für die Anleihen im Wert von $ 4,5 Millionen



Starcore erhält Verlängerung für die Anleihen im Wert von $ 4,5 Millionen

Vancouver, British Columbia - Starcore International Mines Ltd. (TSX:SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass dem Unternehmen für die Rückzahlung der ausstehenden besicherten Anleihen mit einer Volumen von insgesamt CDN $ 4,5 Millionen (die Anleihen) (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2015) eine Verlängerung gewährt wurde. Die Anleihen wären am 12. November 2016 fällig geworden. Der Inhaber der Anleihen hat sich bereit erklärt, das Fälligkeitsdatum um sechs Monate zu verlängern; dabei sind die Anleihen weiterhin besichert und werden mit 8 % pro annum verzinst.



Als Gegenleistung für die Laufzeitverlängerung der Anleihen zahlt Starcore am Ende der verlängerten Laufzeit eine Verlängerungsgebühr von einem Prozent (1 %). Die Zinszahlung für die erste 12-monatige Laufzeit ist erfolgt. Die Anleihen sowie die Verlängerungsgebühr und die Zinsen für die zusätzliche sechsmonatige Laufzeit werden am neuen Fälligkeitsdatum, dem 12. Mai 2017, fällig und zahlbar.



Alle übrigen Bedingungen der Anleihen bleiben unverändert.



Die Verlängerung, die uns für die Rückzahlung der Anleihen zugestanden wurde, ist Ausdruck des Vertrauens, das unsere Investoren und Geldgeber in die Aussichten von Starcore im Jahr 2017 haben, sagte Robert Eadie, President und CEO des Unternehmens.



Über Starcore

Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altiplano Goldsilver S.A. de C.V, besitzt und betreibt Starcore auch eine Konzentratverarbeitungsanlage für Edelmetalle, Altiplano, in Matehuala, Mexiko. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.





Weitere Informationen zu Starcore finden Sie in den unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen oder auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com.



Für Starcore International Mines Ltd.



Unterschrift: Robert Eadie Robert Eadie, President & Chief Executive Officer



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ROBERT EADIE:Telefon: (416) 640-1936

EVAN EADIEInvestor RelationsTelefon: (416) 640-1936

Tel: 1-866-602-4935 (gebührenfrei)



Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3B6

Suite 904 - 85 Richmond Street West, Toronto Ontario M5H 2C9

Telephone: (604) 602-4935 Fax: (604) 602-4936 e-mail. info(at)starcore.com website: www.starcore.co



Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









Starcore International Mines Ltd.

Starcore konzentriert sich auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Das Unternehmen besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Mexiko.





Firma: Starcore International Mines Ltd.

Stadt: Wien





Kommentare zur Pressemitteilung