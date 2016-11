Website-Relaunch von moodie.de

(firmenpresse) - Moodie GmbH ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller für Zubehör für Smartphones und Tablets der folgenden Marken:

?Apple

?Samsung

?HTC

?Sony

?Blackberry

?Google Nexus

?LG

?Huawei

?Microsoft Lumia



Im Sortiment finden sich Smartphone- und Tablet Hüllen, Bumper, Displayschutz Folien sowie Panzerglas Folien, Ladekabel, Docking- und Ladestationen und vieles mehr.



Bisher hatte die Moodie GmbH seine Produkte ausschließlich auf Amazon vertrieben und konnte sich aufgrund der geringen Preise sowie der hervorragenden Qualität der Produkte einen sehr guten Ruf in der Branche und bei den Verbrauchern aufbauen.

Vor Kurzem gab es ein Website-Relaunch bei moodie.de, sodass das Zubehör ab sofort auch direkt von dem Webshop moodie.de erworben werden kann. Die Produkte lassen sich nach Hersteller bzw. nach der Preisklasse, Produktart, Bewertung oder Veröffentlichungsdatum filtern. Regelmäßig wird der Bestand um die neuesten Modelle ergänzt.



Unsere Kunden können ihre Produkte entweder über Paypal bezahlen oder per Bank Überweisung. Ab einem Bestellwert von 15 Euro entfällt die Versandgebühr und wir liefern kostenlos innerhalb Deutschland. Um ein mehrfaches Ausfüllen der Versand- und Bezahldaten zu vermeiden, haben die Kunden auf unserer Webseite auch die Möglichkeit, einen Account anzulegen, in dem diese Daten sicher gespeichert werden. Diese Möglichkeit ist jedoch nicht zwingend, dass heißt Sie können auch bestellen, ohne einen Account anzulegen.



Selbstverständlich bieten wir Paypal Kunden auch den Paypal Käuferschutz an.









Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.