Miniatur-Verstärker für Inertial-Shaker

(PresseBox) - Mit dem Shaker TMS-2002E von The Modal Shop hat Synotech einen ausgesprochen kompakten und leichten Schwingerreger im Angebot. Dem steht ab sofort der SmartAmp? TMS-2000E, ein Mini Class-D Verstärker, als optimale Ergänzung zur Seite. Die Kombination bietet hervorragende Flexibilität im Labor und im mobilen Einsatz.

Anwendungen für den Miniatur-Shaker sind beispielsweise im Bereich der Geräusch- und Schwingungsuntersuchung in der Automobilentwicklung, wo an schwer zugänglichen Messpunkten eine aktive Anregung erforderlich ist.

Der Shaker erzeugt eine Sinuskraft von bis zu 18 N im Frequenzbereich von 20 ? 3.000 Hz. Der maximal erreichbare Hub beträgt etwa 9 mm. Mit den Abmessungen von nur 51 x 38 mm und seinem Gewicht von etwa 250 Gramm eignet sich das Gerät zur direkten Montage auf die Prüfstruktur, auch auf komplexen und verwinkelten Prüflingen. Durch diese punktuelle Anbringung ist eine exakte Anregung gewährleistet.

PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit fast 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt Synotech hochwertige Technik der Hersteller IMI Sensors, TMS The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.





PCB Synotech GmbH

Datum: 14.11.2016 - 07:30

PCB Synotech GmbH

