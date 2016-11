LCG wird Sponsor von Stan Wawrinka - Platz 3 der Tennisweltrangliste

London Capital Group, ein führender Online-Broker, gab seine

vierjährige weltweite Partnerschaft mit dem Schweizer Tennisprofi

Stan Wawrinka bekannt, der auf Platz drei der Weltrangliste steht.



Wawrinkas Sponsoring-Vertrag tritt heute in Kraft. Er wird die

Marke LCG erstmals bei den Barclays ATP World Tour Finals vertreten,

die vom Sonntag, dem 13. November 2016, bis zum Sonntag, dem 20.

November 2016 in der O2-Arena in London stattfinden.



Wawrinka ist dreifacher Grand-Slam-Sieger. Bei den Olympischen

Spielen 2008 in Peking holte er Gold für die Schweiz und gewann den

Davis Cup 2014.



Stan Wawrinka: "Ich bin überglücklich, mit einem international

angesehenen Unternehmen wie LCG zusammenzuarbeiten. Das Team von LCG

vertraut mir voll und ganz, und ich freue mich schon darauf, zum

Beginn dieser neuen Phase meiner Karriere mit ihnen

zusammenzuarbeiten."



Charles Henri Sabet, CEO von London Capital Group, erklärte: "Wir

sind überaus zufrieden, Stan Wawrinka als globalen Markenvertreter

von LCG an Bord zu haben. Er ist ein begnadeter Sportler und ein

wahres Vorbild, und seine bisherige Karriere war geprägt von harter

Arbeit und vollem Einsatz."



Weiter meinte er: "London Capital Group und Wawrinka haben

dieselbe Leidenschaft dafür, in unseren jeweiligen Bereichen

Höchstleistungen zu erzielen und dieses hohe Niveau zu halten. Seine

unerschütterliche Hingabe an seinen Sport macht ihn zu einem

perfekten Partner für uns. Er ist ein Mensch, der die Werte unseres

Unternehmens verkörpert, und aus diesem Grund geht diese

Zusammenarbeit für uns über ein reines Branding hinaus."



Die nötigen Fähigkeiten, um im Tennis oder Wertpapierhandel



erfolgreich zu sein, überschneiden sich deutlich. Ein Trader benötigt

Konzentration und Disziplin, muss aber auch den Mut haben, je nach

Marktlage Risiken einzugehen. Damit Stan gut vorbereitet ist und im

Verlauf des Spiels jeder Situation gewachsen sein kann, braucht er

dieselbe Disziplin und Hingabe für sein Training. So wie er ein

echtes Vorbild im Tennis ist, sind wir ein Vorbild im Onlinetrading.



London Capital Group arbeitet seit über 20 Jahren in der Branche

und bietet mehr als 5.000 Märkte an, darunter Devisen, Aktien,

Indizes, Rohstoffe und Optionen. LCG bietet zwei Handelsplattformen

an: den modernen LCG Trader und MT4. Das Unternehmen hat zahlreiche

Auszeichnungen für Innovation, Technologie und Service gewonnen. LCG

hat seinen Hauptsitz in London und ist am London Stock Exchange

börsennotiert und von der britischen Finanzaufsicht (Financial

Conduct Authority, FCA) zum Geschäftsbetrieb zugelassen und

reguliert.



Redaktionelle Hinweise



Über LCG http://www.lcg.com



Dank knapp zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Welt des

Onlinetradings können Sie darauf vertrauen, dass Sie mit einem

erfahrenen, weltweit anerkannten Partner Trading betreiben, der sich

fest etabliert hat. LCG ist am London Stock Exchange börsennotiert,

von der britischen Finanzaufsicht (Financial Conduct Authority, FCA)

zum Geschäftsbetrieb zugelassen und reguliert und arbeitet nach

strengsten Standards und Praktiken.



London Capital Group Holdings plc (LCGH plc) ist eine in England

und Wales unter der Nummer 05497744 eingetragene Aktiengesellschaft.

London Capital Group LTD (LCG) ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von LCGH plc. LCG ist von der britischen

Finanzaufsicht (Financial Conduct Authority, FCA) zum

Geschäftsbetrieb zugelassen und reguliert. Die Zulassungsnummer des

Unternehmens lautet: 182110. LCG ist Mitglied des London Stock

Exchange und dort eingetragen unter der Firmennummer 3218125. Die

eingetragene Anschrift für LCGH plc und LCG lautet: 1 Knightsbridge,

London, SW1X 7LX, Großbritannien.



Sollten Sie zusätzliche Informationen im Hinblick auf diese

Pressemitteilung wünschen, so wenden Sie sich gerne an unsere

Marketingabteilung unter marketing(at)lcg.com



