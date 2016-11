Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im September 2016: + 0,7 % zum Vorjahresmonat

(ots) - In Deutschland waren Ende September 2016 in den

Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten

gut 5,4 Millionen Personen tätig. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das

rund 37 000 Beschäftigte und somit 0,7 % mehr als im September 2015.

Damit erreichte das Verarbeitende Gewerbe im September 2016 den

höchsten Beschäftigtenstand seit Januar 2005.



Die Zahl der im September 2016 geleisteten Arbeitsstunden nahm im

Vergleich zum Vorjahresmonat bei gleicher Anzahl von Arbeitstagen um

0,4 % auf 713 Millionen Stunden ab. Die Entgelte für die

Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen bei rund 21,1

Milliarden Euro - gegenüber dem Vorjahresmonat war das eine

Steigerung um 2,8 %.



Am stärksten stieg die Beschäftigtenzahl im September 2016

gegenüber September 2015 in der Herstellung von Gummi- und

Kunststoffwaren mit + 2,0 %. Deutlich überdurchschnittlich erhöhte

sich die Zahl der Beschäftigten auch in der Herstellung von

Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen

und in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit

jeweils + 1,7 % sowie in der Herstellung von Nahrungs- und

Futtermitteln mit + 1,6 %. Eine Abnahme der Beschäftigten gegenüber

dem Vorjahresmonat gab es hingegen in der Metallerzeugung und

-bearbeitung (- 1,5 %) und in der Herstellung von chemischen

Erzeugnissen (- 0,5 %).



