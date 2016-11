FreieÄrzteschaft: Gute Medizin braucht Therapiefreiheit und eine stabile Finanzierung

(ots) - Die Verteidigung des Arztberufes als freien

Beruf ist eine Daueraufgabe und wird vor allem für den

freiberuflichen Arzt mit eigener Praxis schwerer. Darin waren sich

alle Experten in der öffentlichen Fachdiskussion, zu der die Freie

Ärzteschaft (FÄ) am Samstag nach Düsseldorf geladen hatte, einig.

"Zunehmende Planwirtschaft, Managed-care-Medizin und Einschränkungen

der Therapiefreiheit setzen die Ärzte immer mehr unter Druck und

gefährden die Behandlungsqualität", sagte FÄ-Vorsitzender Wieland

Dietrich.



Die Intransparenz des Sachleistungsprinzips belaste zudem nicht

nur die Ärzte, sondern auch die Patienten. Die Freie Ärzteschaft

fordert daher Transparenz hinsichtlich Leistungen und Kosten nach dem

Prinzip der Kostenerstattung. "Auch eine angemessene

Selbstbeteiligung der Patienten beim Aufsuchen eines Notdienstes muss

diskutiert werden, um die überbordende Inanspruchnahme zu drosseln",

betonte Dietrich. Des Weiteren müssten die Budgets abgeschafft

werden, da sie "maßgeblich für die Über- und Fehlregulierung des

Gesundheitswesens verantwortlich sind".



Kassen erpressen "einträgliche Diagnosen"



Um mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds zu bekommen, streben die

gesetzlichen Krankenkassen nach "einträglichen Diagnosen", berichtete

FÄ-Vizevorsitzende Dr. Silke Lüder. Hier liege ein Systemfehler vor,

den die Gesundheitspolitik selbst mit der Geldverteilungssystematik

des Risikostrukturausgleichs hervorgerufen habe. "Es gibt seitdem

eine skandalöse Verquickung zwischen Geld und Diagnosecodes, die im

Interesse der ärztlichen Therapiefreiheit wieder beendet werden muss.

Hier ist der Gesetzgeber in der Verantwortung", so Lüder.



Die Hamburger Allgemeinärztin erläutert, was das für die Patienten

bedeutet: "Im Zeitalter zentraler Datenspeicherung können solche

Diagnosecodes noch Jahre oder Jahrzehnte später großen persönlichen



Schaden anrichten, etwa bei Versicherungen, Bewerbungen oder

Verbeamtungen." Die Freie Ärzteschaft lehne jede Art der

Einschränkung der ärztlichen Therapiefreiheit ab. Zudem verschärfe

jedes weitere Drehen an der Bürokratieschraube mittels neuer

zentraler Kodierrichtlinien das Problem mangelnder Praxisnachfolger.



GOÄ: "Ein Inflationsausgleich sähe anders aus"



Rechtsanwalt Michael Lennartz, Experte im Heilberuferecht und

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, hat den

Entwurf der geplanten neuen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)

analysiert. Sein Fazit: "Den Paragrafenteil kann man nur als

vollkommen misslungen bezeichnen. Die GOÄ verlässt damit die

bisherige Systematik. Mit der Fixierung auf einen Einfachsatz ergeben

sich praktisch Zwangseinheitsgebühren nach Vorbild des Einheitlichen

Bewertungsmaßstabes (EBM) in der gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV)." Auch die ersten durchgesickerten Preise für ärztliche

Grundleistungen ließen nichts Gutes erahnen. Beispielsweise würde

Beratung künftig mit neun Prozent mehr Honorar vergütet - allerdings

nach 20 Jahren Stillstand. "Ein Inflationsausgleich sähe anders aus",

betonte Lennartz. Und von dem eigentlich geforderten laufenden

Inflationsausgleich sei auch gar keine Rede mehr.



Besonders kritisch sieht der Jurist zudem die geplante Gemeinsame

Kommission (GeKo) aus Ärztevertretern, Privaten Krankenversicherungen

(PKV) und Beihilfe. "Das ist nichts anderes als eine Parallelstruktur

zum GKV-System mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) - das hat

im privatärztlichen Bereich schlicht nichts zu suchen. Der

privatärztliche Vertrag besteht zwischen Patient und Arzt. Hiervon

ist das Rechtsverhältnis von Patient und PKV/Beihilfe strikt zu

trennen." Außerdem bestehe im privatärztlichen Bereich kein

umfassender Versorgungsauftrag wie in der GKV, der die Begründung

eines Dreieckssystems Patient-Arzt-GeKo rechtfertige.



Vorstand bestätigt



Bei ihrer anschließenden Mitgliedsversammlung hat die Freie

Ärzteschaft ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Neben

dem Bundesvorsitzenden Wieland Dietrich und seinen beiden

Stellvertretern Dr. Silke Lüder und Dr. Axel Brunngraber sind Dr.

Christian Scholber als Schatzmeister und Dr. Heinz-Jürgen Hübner als

Schriftführer mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt worden.

"Wir freuen uns, unsere konstruktive Zusammenarbeit fortführen zu

können", sagte Wieland Dietrich. "Die FÄ wird sich weiter konsequent

für die Freiberuflichkeit der Ärzte und eine unabhängige, persönliche

Medizin einsetzen. Wir werden die Entwicklungen im Gesundheitswesen

kritisch beobachten und Diskussionen anstoßen. Haus- und Fachärzte

müssen an einem Strang ziehen, um die wohnortnahe, ambulante

medizinische Betreuung der Bevölkerung zu erhalten."



Über die Freie Ärzteschaft e.V.



Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den

Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und

zählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene

Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des

Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der

FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im

Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.







