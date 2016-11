Bentham Europe kündigt vorgeschlagene Finanzierung der Klage gegen LKW-Hersteller-Kartell an

(ots) -



Schätzungsweise 10 Millionen LKWs in der EU während der Zeit des

Bestehens des Kartells verkauft[1]



Preise schätzungsweise um ca. 10.500 Euro pro LKW überhöht[2], [3]



Insgesamt könnte die Preisüberhöhung mehr als schätzungsweise 100

Milliarden Euro betragen



Bentham hat heute verkündet, dass das Unternehmen bereit ist, für

Käufer von Lastkraftwagen, die Opfer des europäischen Lkw-Kartells

geworden sind, entsprechende rechtliche Schritte zu finanzieren.



Am 19. Juli 2016 hat die Europäische Kommission (die Kommission)

festgestellt, dass die Lkw-Hersteller MAN, Volvo/Renault, Daimler,

Iveco und DAF gegen Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise

der Europäischen Union sowie gegen Artikel 53 des EWR-Abkommens, die

Kartelle und andere wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen

verbieten, verstoßen haben.



Die Kommission hat festgestellt, dass diese Lkw-Hersteller geheime

Absprachen getroffen haben, indem sie über einen Zeitraum von 14

Jahren die Preise für Lastkraftwagen manipuliert und die Kosten für

die Einhaltung strengerer EU-Emissionsvorschriften an die Kunden

weitergegeben haben. Als Folge dieser Verstöße hat die Kommission

eine Rekordgeldbuße in Höhe von 2,93 Milliarden Euro verhängt. MAN

wurde die Geldbuße erlassen, weil das Unternehmen die Kommission von

dem Kartell in Kenntnis gesetzt hatte.



Mit Ausnahme von Scania haben alle Lkw-Hersteller ihre

Kartellbeteiligung eingeräumt. Die Beteiligung von Scania bleibt

daher weiterhin Gegenstand von Untersuchungen.



Jeremy Marshall, Chief Investment Officer bei Bentham, äußerte

sich wie folgt über das Ausmaß des Schadens, der durch das Kartell

verursacht wurde:



"Von 1997 bis 2011 gehörten einige der größten LKW-Hersteller

Europas zu einem Kartell und betrogen so ihre Kunden. Das von der



Europäischen Kommission erfasste LKW-Verkaufsvolumen ist erstaunlich

- laut unseren Schätzungen wurden in der EU während der Zeit des

Bestehens des Kartells ca. 10 Millionen LKWs verkauft. Wir nehmen an,

dass dabei - basierend auf den Schätzungen der Preisüberhöhungen, die

mit der Tätigkeit vorheriger Kartelle in Verbindung gebracht werden

können - mussten Kunden, die mittlere und schwere LKWs erwarben,

Preise zahlen, die um ca. 10.500 Euro pro LKW überhöht waren.



Bentham hat sich fest vorgenommen, so viele Käufer wie möglich

darauf aufmerksam zu machen, dass sie den Preisunterschied

zurückerstattet bekommen können, und diesen Opfern des Kartells die

Möglichkeit zu geben, kollektiv auf Schadensersatz zu klagen. Es wird

damit gerechnet, dass Klagen gegen das LKW-Kartell zu einer der

größten aus einem Kartell-Urteil resultierenden Schadensersatzklagen

aller Zeiten wird."



Die Kommissarin für Wettbewerb der Europäischen Kommission,

Margrethe Vestager, erklärte am 19. Juli:



"Heute haben wir mit der Verhängung von Rekordgeldbußen wegen

eines schweren Kartellverstoßes ein Ausrufezeichen gesetzt. Insgesamt

sind über 30 Millionen Lkw auf Europas Straßen unterwegs, die rund

drei Viertel des Warenverkehrs auf dem Lande in Europa abwickeln und

daher von großer wirtschaftlicher Bedeutung für Europa sind. Daher

kann nicht hingenommen werden, dass MAN, Volvo/Renault, Daimler,

Iveco und DAF, die zusammen etwa neun von zehn der in Europa

produzierten mittelschweren und schweren Lkw stellen, untereinander

ein Kartell bilden, anstatt miteinander zu konkurrieren. 14 Jahre

lang haben sie Preise und die Weitergabe der Kosten für die

Einhaltung von Umweltnormen an die Kunden abgesprochen. Unsere

Botschaft ist klar: Kartelle haben in Europa keinen Platz."



Potentielle Kläger, die im Zeitraum von 1997 bis 2011 von einem

oder mehreren der im Folgenden genannten Unternehmen - MAN,

Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF oder Scania - Lkws gekauft oder

geleast haben, sollten sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten auf der

Website von Bentham Europe (http://www.benthameurope.com/de/trucks )

registrieren.



[1] Basierend auf der Erhöhung der Zahl registrierter

Güterfahrzeuge in EU-28 1995-2011. Quelle: Europäische Kommission,

,EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2014' (EU-Transport

in Zahlen, Statistisches Taschenbuch 2014)



[2] Basierend auf einer Probe aus 191 Schätzungen überhöhter

Preise: Quelle: Centre for European Economic Research,

,Diskussionspapier Nr. 12-050 Cartel Overcharges and the Deterrent

Effect of EU Competition Law' (Überhöhte Kartellpreise und die

abschreckende Wirkung des EU-Wettbewerbsrechts)



[3] Basierend auf einem geschätzten Durchschnittspreis

mittlerer/schwerer LKWs von 70.000 Euro. Quelle: 'Goods vehicle

operating costs 2014 - DFF International for the Road Haulage

Association' (Betriebskosten von Güterfahrzeugen 2014 - DFF

International für die Road Haulage Association)



HINWEISE FÜR DIE REDAKTION



Bentham Europe



Die Haupttätigkeit von Bentham Europe ist die Untersuchung und

Leitung von Gerichts- und Schiedsverfahren, die durch die

Muttergesellschaft (Bentham Ventures) finanziert werden. Bentham

Ventures finanziert derzeit Aktionärsklagen in England gegen Tesco

PLC und in Deutschland gegen die Volkswagen AG und ermittelt darüber

hinaus in einer Reihe weiterer Sammelklagen. Weitere Informationen

finden Sie unter http://www.benthameurope.com.



Beschluss der Europäischen Kommission über das Lkw-Kartell



Der Beschluss der Europäischen Kommission vom 19. Juli 2016

bezieht sich spezifisch auf den Markt für die Herstellung

mittelschwerer (Gewicht zwischen 6 und 16 Tonnen) und schwerer

Lastkraftwagen (Gewicht über 16 Tonnen). Wie die Untersuchung der

Kommission ergab, hatten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und DAF

ein Kartell gebildet, dem Folgendes zur Last gelegt wird:



- Koordinierung von "Bruttolistenpreisen"

- Absprache des Zeitplans für die Einführung von

Emissionssenkungstechnologien

- Weitergabe der Kosten für die Emissionssenkungstechnologien an die

Kunden



Der Verstoß erstreckte sich auf den gesamten Europäischen

Wirtschaftsraum und hielt von 1997 bis 2011 insgesamt 14 Jahre vor,

bis die Kommission unangekündigte Nachprüfungen in den

Geschäftsräumen der Unternehmen vornahm.







Pressekontakt:

+49 69 962219 52 sabrina.kieback(at)citigatedr.de



Original-Content von: Bentham Europe, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bentham Europe

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.11.2016 - 08:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1423898

Anzahl Zeichen: 7139

Kontakt-Informationen:

Firma: Bentham Europe

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung