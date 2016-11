/ New Media & Software

Giada GT420

Neuer Tower Mikroserver mit Intel®Celeron®Quad Core Prozessor

Giada GT420 (Bildquelle: @Giada)

(firmenpresse) - Neuer kompakter Tower Mikroserver mit Intel® Celeron® Quad Core Prozessor für Datencenter in kleineren und mittleren Unternehmen

- Top Rechenleistung durch Intel® Celeron® Quad Core Prozessor N3160

- Optimale und platzsparende Speicherlösung für kleine und mittlere Unternehmen

- Flexibler Einsatz als File-, Web-, Mail-, Surveillance-, ERP- oder Print-Server

- Effiziente, sichere und aktuelle Datenspeicherung im lokalen Netzwerk oder in der Cloud

- Höchste Skalierbarkeit durch zahlreiche Schnittstellen

Shenzhen, 14. November 2016 - Der neue Quad Core Tower Mikroserver Giada GT420 ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Mit dem ultraschnellen und leistungsstarken Intel® Celeron® Quad Core Prozessor N3160 überzeugt der neue Mikroserver mit starker und stabiler Rechenleistung sowie mit einem sehr geringen Energieverbrauch. Dank des kompakten Tower-Designs eignet sich der Giada GT420 optimal für die Anwendung in kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Einfaches und sicheres File-Sharing, schneller Datenaustausch und Kommunikation steigern die Effizienz im Arbeitsalltag.

Der neue Tower Mikroserver Giada GT420 ist über den Distributor Concept International zu einem Preis von 300 Euro (Barebone System mit CPU, UVP exkl. MwSt.) erhältlich.

Multifunktional einsetzbar

Der Giada GT420 eignet sich besonders für den platzsparenden Einsatz in Datencentern in kleinen und mittleren Unternehmen. Multifunktional einsetzbar, kann der Server als File-, Web-, Mail-, Surveillance-, ERP- oder Print-Server genutzt werden. Gespeicherte Daten werden durch das System sicher verwahrt und sind stets auf dem neuesten Stand. Als Speichersystem, Daten-Backup oder multimediale Datenbank ermöglicht das Gerät bei einer 24/7-Laufzeit eine rundum effiziente Arbeitsweise in Unternehmen.

High Performance Quad Core Prozessor von Intel

Der verbaute Intel® Celeron® Quad Core Prozessor N3160 macht den Giada GT420 zu einem leistungsstarken High-Performance Mikroserver. Neben der außerordentlichen Rechenleistung für diese Server-Klasse überzeugt der neue Server durch einen niedrigen Stromverbrauch (CPU TDP nur 6 Watt). Der Intel® HM77 Chipsatz ermöglicht zudem eine verbesserte Schreib- sowie Lesegeschwindigkeit und erfüllt höchste Leistungsansprüche bei einem effizienten und stabilen Betrieb.

Ultraschnelle Dual Gigabit Netzwerk Schnittstellen

Ein essenzielles Merkmal des neuen Servers sind die zwei integrierten Intel® 210AT Dual Gigabit Ethernet Schnittstellen für die Netzwerkanbindung. Diese sorgen für eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung des Servers bei einem Netzwerkdurchsatz von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Die Intel-Controller garantieren eine hohe Zuverlässigkeit und eine geringere Zahl an Paketverlusten. So erweist sich der Giada GT420 als besonders sicheres Netzwerksystem.

Ultra hohe Skalierbarkeit

Über zahlreiche Schnittstellen können sowohl die Leistung als auch die Speicherkapazität des Servers optional erweitert werden. Das Gerät verfügt über zwei SO-DIMM Schnittstellen, einen mSATA III SSD-Port und vier HDD-Anschlüsse, wodurch höchste Skalierbarkeit gewährleistet wird. Die zwei SO-DIMM Ports unterstützen DDR3 1333/1600 Megahertz bis maximal 8 Gigabyte. Das System läuft dadurch im Dual-Channel Modus mit höherer Performance.

Enorme Speicherkapazität

Der Giada GT420 verfügt über vier Festplatteneinschübe für SATA III HDD mit bis zu 6 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit. Diese sind "hot-swappable", sodass das System bei einem Festplattenwechsel nicht ausgeschaltet werden muss. Zudem kann durch den mSATA III-Anschluss die Installation von Betriebssystemen wie Windows und Linux einfach und schnell erfolgen. Durch den zusätzlichen Speicher lässt sich sowohl die Leistung des Servers, als auch die Stabilität erhöhen.

Energiesparendes und sicheres Arbeiten dank Intel Rapid Storage Technologie

Der Giada GT420 unterstützt die Intel Rapid Storage Technologie (IRST) und ermöglicht ein höchstes Maß an Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch auf einer oder mehreren Festplatten. Für maximale Flexibilität fassen die vier Laufwerkschächte des Servers 3,5- und 2,5-Zoll Festplatten (mit opt. Adaterrahmen).

Die Sicherheit der Daten wird durch RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- und RAID 10 gewährleistet. Der Giada GT420 erfüllt damit die hohen Anforderungen von Unternehmen an eine absolut sichere Datenspeicherung und einen schnellen Datenaustausch ideal.

Einfache Verwaltung mit patentierter JAHC-Technologie

Der Giada GT420 ist mit der im eigenen Hause entwickelten und patentierten JAHC (JEHE Active Hardware Control)-Technologie ausgestattet. Diese stellt über eine aktive Hardware-Überwachung den zuverlässigen Betrieb und eine einfache Verwaltung sicher.

Stabiler 24-Stunden Betrieb

In den Giada GT420 Servern sind hochwertige Komponenten verbaut, die eine effiziente Verarbeitung, hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine ausgesprochene Stabilität sicherstellen. Der Giada GT420 durchläuft strenge Testdurchläufe und garantiert selbst bei einer 24/7- Systemlaufzeit höchste Zuverlässigkeit.

Kommentare zur Pressemitteilung