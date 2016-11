Geschichte und Geschichten des Aachener Münsterländchens

"Kornelimünster - Geschichten rund um eine Abtei" im Ammianus-Verlag erschienen

(firmenpresse) - Ein literarischer Ausflug durch die jahrhundertealte Ortschaft südöstlich von Aachen: Erzählungen rund um die Abtei in Kornelimünster umfassen mysteriöse Begegnungen des jungen Witizas, spirituelle Verflechtungen und die Auseinandersetzung mit unwillkommenen Besatzungsmächten. Die Reise durch die Vergangenheit des malerischen Stadtteils führt den Leser durch die verschiedenen Epochen mitsamt ihren jeweiligen Mythen und Helden: von der Entfachung einer jungen Liebe über einen spannenden bis hin zu dem Mord an einem Abt. Der Leser taucht immer tiefer in das Aachener Münsterländchen ein, und erfährt nicht zuletzt Wissenswertes und Verborgenes über die Gründungszeit der Reichabtei Kornelimünster.

Dem Sammelband sind überlieferte Hintergrundinformationen und Fotomaterial beigefügt, die die einzelnen Texte in ihren gesamthistorischen Kontext betten.

Die Autorin, Renata A. Thiele, ist als Stadtführerin in Aachen und Kornelimünster tätig und lehrt Deutsch als Fremdsprache an der RWTH. Auch die Heldin ihres ersten Aachen-Krimis „Eine Heilige Sache“ begibt sich auf die Suche nach den Reliquien der Heiligtumsfahrt und den alten Wurzeln des Städtchens um die Abtei. Sie selbst sagt über ihr neuestes Werk: „Die Geschichte eines Ortes interessiert mich immer sehr. Es ist so spannend zu sehen, wie die vielen facettenreichen Episoden der Vergangenheit die Gegenwart formen.“







Der Aachener Ammianus-Verlag, dessen Schwerpunkt auf historischen Romanen liegt, wurde 2008 von dem Historiker und Autor Michael Kuhn (M.A.) gegründet.

Das Verlagsprogramm umfasst Romane und Anthologien mit einem Fokus auf historischer Genauigkeit. Den Veröffentlichungen ist stets eine Spurensuche angehängt, die den Leser zusätzlich über die Handlungsorte und historischen Zusammenhänge informiert.

Seit 2012 haben sich zwölf weitere Autoren dazu gesellt, die sich ebenfalls die Faszination für Geschichte auf die Fahnen geschrieben haben.



