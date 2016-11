bowbridge Anti-Virus-Software erhält erneut SAP-Zertifizierung

Lösung zur Absicherung von Datei-Transfers in und aus SAP-Anwendungen schützt vor Malware und inhaltsbasierten Angriffen.

(firmenpresse) - bowbridge Software gibt die erneute SAP-Zertifizierung von bowbridge Anti-Virus for SAP Solutions bekannt. Die Lösung schützt SAP-Anwendungen und -Benutzer vor dem Upload und Download von Viren, Malware, aktiven Inhalten und anderen Bedrohungen.



bowbridge ist einer der führenden zertifizierten Security-Hersteller, die Lösungen für die Content-Security-Schnittstelle (NW-VSI 2.0) von SAP bereitstellen. Die erneute Zertifizierung – bereits die vierte in Folge – macht bowbridge zudem zum Hersteller mit langjähriger Erfahrung im Bereich Content-Security und Virenschutz für SAP-Anwendungen.



„Wir freuen uns über diesen Meilenstein“, sagt Andrea Simon, Geschäftsführerin von bowbridge. „Die SAP-Zertifizierung bestätigt die einwandfreie Integration unserer Lösung in Umgebungen auf der Basis von SAP NetWeaver. Zusammen mit der Erfahrung aus hunderten aktiver Implementierungen bestätigt dies bowbridge als Partner der Wahl für den Schutz unternehmenskritischer Anwendungen.“



Für Unternehmen bedeutet die zertifizierte Integration, dass sie sowohl SAP-Standardanwendungen als auch Custom-Entwicklungen schnell und zuverlässig gegen Malware, Cross-Site Scripting und Archiv-Angriffe schützen können. Dank der nahtlosen Integration in die SAP-Sicherheits-, Monitoring- und Audit-Infrastruktur schaffen bowbridge-Lösungen somit eine wichtige Sicherheitsschicht zur Abwehr von Cyber-Angriffen.



Um mehr über bowbridge oder Anti-Virus for SAP solutions zu erfahren, besuchen Sie die bowbridge Webseite unter www.bowbridge.net oder kontaktieren Sie uns unter +49-6227-698 99-50.









bowbridge Software GmbH, mit Sitz in Walldorf und Palo Alto, USA, ist ein führender Hersteller von Sicherheitslösungen für SAP-Anwendungen. bowbridge-Produkte und -Lösungen schützen unternehmenskritische Anwendungen vor Malware und inhaltsbasierten Angriffen. Seit 2006 sichern renommierte Unternehmen weltweit ihre SAP-Anwendungen mit bowbridge ab. Zu bowbridge-Kunden zählen unter anderem Siemens, Allianz, 3M, LEGO, TÜV, Aldi, MTU, General Motors sowie zahlreiche Regierungsstellen, unter anderem in Deutschland, den USA, Norwegen und Australien.







bowbridge Software GmbH

