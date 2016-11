Drehbuch schreiben lernen für Kino und Fernsehen

17. Ausbildung zum Drehbuch-Autor für Film & TV ab 6. Februar 2017 in Berlin

Master School Drehbuch

(firmenpresse) - Zum 17. Mal bietet die Master School Drehbuch vom 6. Februar bis 25. Mai 2017 ihre Vollzeitausbildung zum Autor für Film & TV in Berlin an. Die Teilnehmer erfahren im ausführlichen Theorieteil alles über das Drehbuch schreiben, Dramaturgie, 3-Akt-Struktur, Figurenentwicklung und wenden sich danach einzelnen Genres (Daily Soap & Telenovela, TV-Serie, Krimi, Komödie, Sitcom) zu.



Sie entwickeln ihren eigenen Stoff zu einem Treatment. Die Ergebnisse werden am Ende der Ausbildung Branchenprofis präsentiert wird. Dazu zählten in der Vergangenheit Vertreter renommierter Produktionsfirmen wie Constantin Film, Monaco Film, der NFP, von Fernsehanstalten wie dem ZDF oder dem Medienboard Berlin-Brandenburg.



Die Vollzeitangebote der Master School Drehbuch sind eine der wenigen zertifizierten Weiterbildungsmassnahmen im Drehbuchbereich, so dass Arbeitssuchende die Ausbildungsgebühr von 3.996 EUR über die Agentur für Arbeit / Jobcenter mittels Bildungsgutschein finanziert bekommen können.



Vielen Absolventen der bisher beendeten Ausbildungen gelang es in der Film- und Fernsehbranche Fuss zu fassen. Sie schreiben heute für TV-Serien, entwickeln ihre Kino- oder Fernsehfilmstoffe oder arbeiten projektbezogen für Produktionsfirmen.



Seit nunmehr 2009 bieten die Master School Drehbuch (seit 1995) nach AZAV zertifizierte (und damit über Bildungsgutschein der Arbeitsagentur finanzierbare) Lehrangebote im Bereich Drehbuch, Dramaturgie und Stoffentwicklung für Film & Fernsehen an. Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in der Vergangenheit die Weiterbildungen besucht. Viele von ihnen arbeiten heute erfolgreich in der Film- und Medienbranche.



