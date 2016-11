Stormshield Visibility Center: eine zentrale Übersicht für die interne Sicherheit

Neues Produkt fasst Security Alerts zusammen und spart Administratoren Zeit

(firmenpresse) - München/Paris, 14. November - Der Cybersecurity-Experte Stormshield veröffentlicht mit dem Stormshield Visibility Center (SVC) eine zentrale Überwachungslösung, die alle Produkte des Herstellers einbindet. Das neue Produkt ist schnell installiert und bietet eine umfassende, einheitliche Übersicht über alle sicherheitsrelevanten Ereignisse im Netzwerk. Laut Hersteller eignet sich SVC daher für Unternehmen jeder Größenordnung.

Das Stormshield Visibility Center fasst alle sicherheitsrelevanten Meldungen aus den verschiedenen Produkten von Stormshield (SNS, SES, SDS und SDS for Cloud & Mobility) an einem zentralen Ort zusammen. So bietet die Lösung eine vollständige Übersicht über das gesamte Netzwerk, sowohl in der Cloud als auch im lokalen Netzwerk. Neben sämtlichen Workstations und Servern werden auch Zugriffe auf Unternehmensdaten erfasst.

Stormshield Visibility Center ist Teil der "Multi-layer Collaborative Security"-Strategie von Stormshield. Dabei steht eine aktive und intelligente Vernetzung der verschiedenen Cybersecurity-Produkte im Mittelpunkt. Kunden profitieren dadurch von einer umfassenden Support-Strategie, und ihre Netzwerke werden effektiv in Echtzeit geschützt.

Schnell und nahtlos einzubinden

Das Stormshield Visibility Center wurde entwickelt, um Sicherheitsadministratoren die Arbeit zu erleichtern und Zeit zu sparen. Daher lässt sich die Lösung mit wenigen Klicks nahtlos in das Stormshield-Ökosystem einbinden. Sofort nach der Installation werden automatisch alle Logs aus den verschiedenen Produkten interpretiert und auf einem Dashboard dargestellt. Die Analyse der Daten kann sofort beginnen, und die Security Alerts werden für die Administratoren leichter einsehbar. So können sie schneller entscheiden, welche Probleme zuerst angegangen werden müssen, und gewinnen Zeit, um Gegenmaßnahmen einzuleiten oder die Optimierungen vorzunehmen, die man von ihnen erwartet.

Relevante Daten flexibel anzeigen

Die Entwickler-Teams haben laut Hersteller auf das gesamte Know-how von Stormshield zu Netzwerk-, Daten- und Workstation-Sicherheit zurückgegriffen. Das Ergebnis sind Übersichten, die an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind und nur relevante Daten liefern. So kann SVC beispielsweise Ergebnisse aus der Dynamic Host Reputation-Komponente von Stormshield Network Security anzeigen. Damit sind Administratoren in der Lage, die Reputation des eigenen Netzwerkes zu verfolgen. Um spezielle Bedürfnisse einzelner Kunden zu erfüllen, können mit dem SVC aber auch individuelle Übersichten gestaltet werden.

Alle Informationen zu dem neuen Produkt sind auch im Co-lab Space vorhanden. Dabei handelt es sich um eine Kollaborationsplattform, die Tutorials und Informationen zu neuen Funktionen für Stormshield-Kunden zur Verfügung stellt. Nicht zuletzt dient das Co-lab Space auch als eine Diskussionsplattform, auf der sich Partner, Kunden und Endanwender mit Stormshield austauschen können.

Über Stormshield:

Stormshield bietet innovative End-to-End-Sicherheitslösungen zum Schutz von Netzwerken (Stormshield Network Security), Workstations (Stormshield Endpoint Security) und Daten (Stormshield Data Security). Diese zuverlässigen Lösungen der neuesten Generation sind auf höchster europäischer Ebene zugelassen (EU RESTRICTED, NATO und ANSSI EAL4+) und gewährleisten den Schutz strategischer Informationen. Sie werden über ein Netz von Vertriebspartnern, Integratoren und Betreibern bereitgestellt und von Unternehmen verschiedenster Größe sowie von Regierungsstellen und Verteidigungsorganisationen weltweit eingesetzt.

Stormshield

