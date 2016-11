Thürlings-Verpackungssysteme: intelligent und nutzerorientiert

Seit jeher hat sich die Thürlings GmbH in Viersen mit der Entwicklung und Produktion von intelligenten Verpackungssystemen identifiziert. Die Ansprüche des Anwenders und der individuelle Nutzen stehen im Vordergrund.

(firmenpresse) - "Eine Verpackungsmaschine entwickelt man nur einmal," so Felix Thürlings (Geschäftsführer

der Thürlings GmbH), "die Entwicklungs-, Testphasen und Nachhaltigkeitsergebnisse sind aufwändig und kostenintensiv. Wir von Thürlings haben uns für die Systementwicklung und -bauweise entschieden, jederzeit lassen sich so individuelle Kundenansprüche anpassen. Für mehr Effektivität und Auslastung der Maschine."



So optimierte Thürlings das Verpackungssystem "Linearpac" mit einem Rüttlersystem. Die "Linearpac", bekannt und im Einsatz als Beutelöffne- und Verschliessmaschine, entstapelt, öffnet, befüllt und verschliesst vorgefertigte Blockbodenbeutel für unterschiedliche Schüttgüter.



Der Kunde bestimmt, was er haben möchte. Je nach Anspruch sind eine Versiegelung des Beutels und ein Rollverschluss in der Maschine integrierbar. Die "Linearpac" zeichnet sich durch robuste, geschlossene Bauweise, grossem Beutelformatbereich, einfache, schnelle Formateinstellung und hohe Produktionsleistung aus. Ein universeller Einsatz für fast alle Produktionsbereiche ist möglich. Vorwiegend wird die Verpackungsmaschine für Schüttgüter und frei fliessenden Produkten eingesetzt. Aber auch grossstückige Teile werden verarbeitet. Durch die geringe Fallhöhe ergeben sich beste Bedingungen für die bruchempfindlichen Waren wie bei der Firma Läckerlie Huus in Basel seit einem Jahr unter Beweis gestellt. Doch damit nicht genug. Dem Anspruch des Unternehmens entsprechend wurde das Verpackungssystem "Linearpac" um einen Rüttler erweitert.



Mit Hilfe dieser Rütteltechnik wird das abzufüllende Produkt (hier Basler Läckerli , ein lebkuchenartiges Gebäck) gleichmässig auf die vorgegebene Füllhöhe verteilt. Ein wesentlicher Vorteil bei der Verschliessung der Blockbeutel. Die Effektivität und damit verbunden die Kostenersparnis für den Nutzer werden deutlich erhöht.



Für alle Interessierte hält Thürlings ein Produktvideo als Anschauungs-Material bereit.





http://www.thuerlings.de



Seit 1959 ist das Unternehmen in Viersen zu Hause. Anfänglich als Hersteller für Zählmaschinen gegründet, liefert die THÜRLINGS Verpackungsmaschinen GmbH heute Verpackungssysteme für alle Ansprüche der Industrie zur Weiterverarbeitung von Schütt- oder fliessenden Gütern. Weltweit . Mit eigenen Vertretungen,

