Datavard expandiert in die Schweiz

(v.l.n.r) Thomas Fundneider, Managing Director, Datavard AG Schweiz, Gregor Stöckler, CEO Datavard.

(firmenpresse) - Heidelberg, 14. November 2016 - Das Software- und Beratungsunternehmen Datavard baut mit einem neuen Büro in Zürich seine Präsenz in Europa weiter aus. Geleitet wird die Schweizer Niederlassung von Thomas Fundneider, der zuvor Global Account Executive bei Hewlett Packard Enterprise war. Die neu gegründete Datavard AG Schweiz soll der wachsenden Kundenzahl im strategisch wichtigen Schweizer Markt Rechnung tragen.

Mit der neuen Niederlassung will Datavard seinen Kunden in der Schweiz einen besseren Service bieten und seine Position am Schweizer Markt weiter ausbauen. Die Schweiz zählt zu den fünf innovativsten Ländern der Erde und belegt im Global Innovation Index 2016 zum zweiten Mal in Folge den ersten Rang. "Das ist ein ideales Umfeld für Datavard und unsere Kunden", erläutert Gregor Stöckler, Datavard CEO. "Unsere Schweizer Kunden vertrauen auf unsere innovativen Produkte und sind Top-Partner für Co-Innovationen. Auf diesen Erfolgen möchten wir gerne aufbauen. Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Fundneider einen erfahrenen Kenner der Schweizer IT-Welt an Bord haben, der uns auf diesem Weg unterstützt."

Thomas Fundneider freut sich auf seine neue Aufgabe: "Datavard ist ein agiles Unternehmen, das die Entwicklung innovativer Produkte gemeinsam mit seinen Kunden vorantreibt und sie bei den Herausforderungen der digitalen Ära optimal begleitet", so der Managing Director der neu gegründeten Datavard AG Switzerland. "Darin sehe ich ein großes Potenzial für viele Schweizer Unternehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die guten Kundenbeziehungen von Datavard weiter auszubauen und neue Türen zu öffnen."

Thomas Fundneider kommt von Hewlett Packard Enterprise/ EDS in Zürich, wo er seit 1999 in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Global Account Executive tätig war. Der 53-jährige Betriebswirt studierte an der Privaten Hochschule Wirtschaft (PHW) in Bern und schloss dort mit einem Executive MBA, Leadership und Strategisches Management ab.





Datavard ist ein internationaler Anbieter von SAP-Lösungen in den Bereichen Analytics, Datenmanagement und System Operations. Internationale Unternehmen, darunter Fortune-500- sowie DAX30-Unternehmen wie Allianz, BASF und Nestle, wählen Datavard als zuverlässigen Partner für Analytics & Data Warehousing, Datenmanagement, Systemmanagement und System Operations, Testautomatisierung, System Landscape Optimization (SLO) sowie SAP HANA-Implementierungen.

Das inhabergeführte Unternehmen zählt zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg mit Niederlassungen in EMEA und USA. Weitere Informationen unter www.datavard.com oder in den sozialen Medien Twitter, Xing, LinkedIn und Expert Blog.

Datavard AG

