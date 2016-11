Jetzt noch für die Weihnachtsfeier buchen:

Last-Minute-Termine in Top-Locations

Stimmungsvolle Weihnachtsfeiern im Weihnachtswirtshaus

(firmenpresse) - Für die meisten Unternehmen ist die Firmenweihnachtsfeier der Event des Jahres und traditionell die schönste Gelegenheit sich bei Mitarbeitern und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und Engagement zu bedanken. Die Wahl der passenden Location wird hierfür immer bedeutender. Idealerweise unterstreicht die Location die Corporate Identity und gibt durch ein unvergessliches Ambiente und Catering sowie mithilfe eines attraktiven Rahmenprogramms neue Impulse für das kommende Geschäftsjahr. Auf die hohe Nachfrage nach passenden Räumlichkeiten für die Weihnachtsfeier haben die Eventlocations quer durch Deutschland reagiert und zum Teil weitere Kapazitäten geschaffen. Für Veranstalter wie Unternehmen, die noch auf der Suche nach der passenden Eventlocation sind, hat der Newsletter EVENTLOCATIONS in seiner Novemberausgabe noch freie Termine für Weihnachts- oder Jahresauftakt-Feiern 2016/2017 gebündelt.



Mega-Event bis 2000 Personen oder Adventszauber vor malerischer Kulisse



Von einer zauberhaften Feier in einer märchenhaften Eiswelt über einen exklusiven Events über den Dächern Berlins bis hin zur bayerischen Weihnacht in einem traditionellen Weihnachtswirtshaus – die Bandbreite der Locations lässt auch für Planer in letzter Minute keine Weihnachtswünsche offen.



Seien Sie die ersten, die einer neu renovierten Industriehalle mit eindrucksvoller Stahlarchitektur einen Hauch von Weihnacht verleihen. Entdecken Sie auf rund 3500 qm Eventareal und unter 20 unterschiedlichen Erlebnisräumen, genau die Location, die zu Ihnen passt. Motivieren Sie Ihr Team mit dem Stadionflair der ersten Liga oder tauchen Sie mit Ihren Mitarbeitern ein, in eine authentisch maritime Welt – optional mit anschließendem Bade- oder Entspannungsvergnügen. Weihnachten meets Varieté: Diese faszinierende Verbindung hat der Newsletter gleich zweimal im Programm. Und natürlich wurde auch an die Weihnachtsparty mit DJ nach dem kulinarischen Genuss gedacht – und das alles in vier Sälen, an vier Tagen mitten in Franken.





Direkter Kontakt für die reibungslose Buchung



Eine direkte Verlinkung zum jeweiligen Online-Auftritt oder zum Locationportal von EVENTLOCATIONS vereinfacht die Eventkonzeption an. Vom direkten Ansprechpartner über die Event- und Beleuchtungstechnik bis hin zur möglichen Raumbestuhlung kann die Weihnachtsfeier zeitnah und detailliert geplant werden.



http://www.event-locations.de/news-november-sonderrubrik-freie-termine-firmenweihnachtsfeiern-2016.html



BTA Verlags- und Medienservice

Herr Manfred Bauriedl

Geranienweg 1

85598 Baldham



Telefon: +49/8106/379480

Telefax: +49/8106/306 804

E-Mail: info(at)eventlocations.info

Internet: www.event-locations.de



Unternehmen:



Seit 2000 erscheint einmal im Jahr das Handbuch EVENTLOCATIONS. Perfekt ergänzt wird das Hochglanzmedium durch den gleichnamigen eKatalog, ein spezielles Online B2B-Portal sowie seit 2016 wurde mit dem „eventlocations magazin". News aus der Eventszene werden zudem in dem bis zu fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS online veröffentlicht und als E-Mailing versendet.



Das Handbuch EVENTLOCATIONS kann beim BTA Verlags- und Medienservice, 85598 Baldham bei München, Telefon 08106-37948-0, Fax: 08106-30680-4, E-Mail info(at)eventlocations.info, kostenlos bestellt werden. Interessenten, die das „eventlocations magazin" abonnieren oder ihre Location oder ihren Eventservice in den Medien EVENTLOCATIONS präsentieren möchten, wenden sich bitte ebenfalls an BTA.













BTA Verlags- und Medienservice

BTA Verlags- und Medienservice

Herr Manfred Bauriedl

Geranienweg 1

85598 Baldham



Telefon: +49/8106/379480

Telefax: +49/8106/306 804

E-Mail: info(at)eventlocations.info

Internet: www.event-locations.de



Firma: BTA Verlags- und Medienservice

Ansprechpartner: Manfred Bauriedl

Stadt: 85598 Baldham

Telefon: +49/8106/379480



