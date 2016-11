Informationsveranstaltung des MBA-Studiengangs „Business Administration – Real Estate Management” am 09. Dezember 2016

Studiengänge gibt es viele – dementsprechend schwer fällt vielen Weiterbildungsinteressierten die Auswahl des passenden Programms. Um potenzielle Teilnehmer des Studiengangs „Business Administration – Real Estate Management (MBA)” intensiv über dessen Inhalte und Besonderheiten zu informieren, findet am Freitag, den 09. Dezember 2016 von 17:00 bis ca. 19:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in den Räumlichkeiten der BBA in der Lützowstraße 106, 10785 Berlin statt.

(firmenpresse) - Bei der Veranstaltung erwartet die Teilnehmer, neben einem Einblick in die Konzeption, Ziele und Methoden des Studiums, eine Probevorlesung aus dem Modul „Corporate Finance und Besonderheiten der Immobilienfinanzierung“ sowie ein Erfahrungsaustausch. Bei der Veranstaltung vor Ort sind, neben der Studienorganisation, Studierende der aktuellen Jahrgänge, Alumni und der Studiengangsleiter Professor Dr. Wolfgang Singer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.



Der Studiengang, der von der BBA in Kooperation mit der HTW Berlin und der ZHAW aus Winterthur angeboten wird, vereint betriebswirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse ebenso wie kommunikative und soziale Kompetenzen. Aufgrund der hohen Qualität wurde der Studiengang von der Foundation for International Business Administration Accreditation, kurz FIBAA, bis zum Jahr 2017 reakkreditiert. Der MBA trägt zudem das Gütesiegel der RICS, der Royal Institution of Chartered Surveyors.







Die BBA

Die BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin bietet umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Immobilienbranche. Um die Zukunftsfähigkeit der Branche zu sichern, unterstützt die BBA Wohnungsunternehmen bei der Personalentwicklung und bei der Förderung ihrer Auszubildenden. Das Bildungsangebot reicht von der privaten Berufsschule für Immobilienkaufleute über Lehrgänge, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Fachtagungen bis hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen. Die Bildungsgänge der BBA sind berufsbegleitend, miteinander verzahnt und auf Wunsch auch als Inhouse-Qualifizierung buchbar. Ihre Dozenten sind ausgewiesene Experten aus der immobilienwirtschaftlichen Praxis und Akademiker mit einer umfangreichen Lehrerfahrung. Die BBA wurde in 2015 erneut mit dem DQS-Zertifikat nach DIN EN ISO 29990:2010 ausgezeichnet und erfüllt damit, als eine von sehr wenigen Bildungseinrichtungen, die höchsten Qualitätsnormen für ein Institut der Aus- und Weiterbildung.



Weitere Informationen unter www.bba-campus.de.



BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin

Julia Loeser

Referentin für Unternehmenskommunikation

BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin

Lützowstraße 106

10785 Berlin

Tel. 030 23 08 55-32

Fax 030 23 08 55-20

E-Mail: julia.loeser(at)bba-campus.de



Kommentare zur Pressemitteilung