Morgen, Kinder, wird’s was geben…

Kinderbücher zum Vorlesen für den Wunschzettel

VERLAG KERN GMBH

(firmenpresse) - ele Eltern, Omas, Opas, Tanten und Onkel suchen jetzt wieder Tipps für den weihnachtlichen Wunschzettel. Aber auch zu vielen anderen Anlässen ist ein gutes Kinderbuch mit fröhlichen Geschichten, fantasievollen Reimen und lustigen Abenteuern willkommen. Hier finden sich sechs fröhliche und freundliche Kinderbücher für Kids zwischen drei und sieben Jahren als Gute-Nacht-Geschichte, als keine Belohnung, für lange Winterabende.



In „Omi, erzähl doch mal…“ entwickelt Gabriele Schienmann sechs verrückte, tiefsinnige und lu-stige Geschichten, oft märchenhaft, aber immer liebenswert. Tiere erhalten eine Stimme. Es geht immer um Freundschaften und – was den Erzählern besonders wichtig ist – um den liebevollen Umgang miteinander. Das Besondere an dem Buch: Drei Generationen Schienmann haben sich die Geschichten ausgedacht und haben bei der Illustration mitgewirkt. Und nach jeder Geschichte ist eine freie Seite Platz, um selbst ein Bild zu malen. (ISBN 9783957161-710)



Lustige Reime von Tieren und Sachen sowie fünf kurze Abenteuer-Geschichten für Kinder zwi-schen 3 Jahren und dem Schulanfang hat Kerstin Mahr in „Ming und die verwunschenen Eltern“ zusammengestellt. Eine Sammlung, die man gerne immer wieder aufschlagen kann. (ISBN 9783957160508)



In „Hallo Gitti, erzähl mir was…“ erzählt Brigitte Zinnbauer von einer ganz seltsamen Eule, die anders ist als ihr Bruder, von einem Marienkäfer, der gar nicht wie ein Marienkäfer aussieht, von einer Maus, die in einem Käsekuchen einmal um die halbe Welt reist und von einer kleinen Grille, die das Zirpen lernen will. (ISBN 9783957160-003)



Nicht nur Berliner haben ihre Freude an dem kleinen Schweinchen Havel, das auf Reisen geht und dabei einige Abenteuer erlebt. In „Der kleine Havel aus Berlin“ erzählt Ulrike Koch ein fröhliches Abenteuer um Freundschaft und das Entdecken der Welt. (ISBN 9783957160-850)



Wie ist Gott? Julia Allmann lässt in ihrer Erzählung „Die kleine Julia und der liebe Gott“ Gott höchstpersönlich antworten, wobei die unbequemen Fragen und verblüffenden Argumente des klei-nen Mädchens sogar den Allmächtigen beeindrucken. (ISBN 9783957161-161)





In einer stürmischen Gewitternacht wird eine junge Elster aus ihrem Nest geschleudert und wächst bei den Menschen, die ihr den Namen Jackie geben, auf. Als Jackie flügge wird, verlässt er die Menschen und lernt ein Elsternmädchen kennen, mit der er die Elsternschule besucht. Doch damit beginnen erst „Die Abenteuer der Eltster Jackie“, aufgeschrieben von Martin William Pavlicic. (ISBN 9783944224-027)



Nachfragen an: Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau

Tel. 03677 4656390, Mail: kontakt(at)verlag-kern.de, www.verlag-kern.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.verlag-kern.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Verlag Kern GmbH, Ilmenau, veröffentlicht Bücher aller Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Thriller, Science Fiction und Fantasy, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Kinderbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher. Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen. www.verlag-kern.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

VERLAG KERN GMBH

Leseranfragen:

VERLAG KERN GMBH

Bahnhofstraße 22

98693 Ilmenau

kontakt(at)verlag-kern.de



PresseKontakt / Agentur:

VERLAG KERN GMBH

Bahnhofstraße 22

98693 Ilmenau

sfpresse55(at)gmail.com

Siegfried Franz



Datum: 14.11.2016 - 13:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1424158

Anzahl Zeichen: 2833

Kontakt-Informationen:

Firma: VERLAG KERN GMBH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung