Erfolgreicher Start in die 7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage

Der Start in Frankfurt mit über 60 Teilnehmern hat das Format mit einer sehr starken Anwenderfokussierung bestätigt. Die 7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage haben sich etabliert und die Nachfrage für die Planung für 2017 bestätigt.



© Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

(firmenpresse) - Die Veranstaltungsreihe 7. Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage hat die Erwartungen mit vielen Teilnehmern in Frankfurt am Main weit übertroffen und mit einer sehr guten Qualität der Vorträge, allen interessierten teilnehmenden Unternehmen im B2B-Geschäft wieder eine sehr gute Plattform zum Erfahrungsaustausch geliefert.



Die Vielzahl an aussagekräftigen Praxisberichten von Unternehmen wurde von den Teilnehmern sehr gelobt. Seit nunmehr sieben Jahren treffen sich an den Veranstaltungsterminen in ganz Deutschland Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Forderungsmanagement, Risikomanagement, Finanzen, Debitorenmanagement und Controlling, um sich über die neuesten Entwicklungen und Lösungen in Sachen Kreditrisiko- und Forderungsmanagement, Kreditmanagement, Outsourcing, Benchmarking und strategisches Mahnen zu informieren. Die hochkarätigen Referenten mit ihren sehr gut aufeinander abgestimmten Vorträgen, sorgten für gespannte Aufmerksamkeit, gute Stimmung und große Zufriedenheit unter den Teilnehmern.



Durch das Programm führte erneut Kai-Arne Hennig von der Hennig & Partner Unternehmensberatung. Hennig erläuterte, wie man mit säumigen Kunden spricht und welche Tricks und Schliche es bei verärgerten Kunden gibt, um diese zum Bezahlen der Rechnungen zu bewegen. Da besonders bei Mahnschreiben die Aufmerksamkeit des Empfängers nur sehr gering ist, sollte man in Folge dessen Forderungsschreiben zielgerichtet und konfliktfrei formulieren.



Mehr Praxisbezug durch zahlreiche Anwenderberichte im Programm:

Herr Frank Dick (Leiter Kreditmanagement, Bosch Thermotechnik GmbH) und Herr Johannes Daumenlang (Leiter Kreditmanagement, Dyckerhoff AG) sowie sein Kollege Raoul Wunderle (Abteilung Kreditmanagement, Dyckerhoff GmbH) veranschaulichten, wie intelligentes Kreditmanagement in der Praxis verläuft. Frau Grit Bantow (Leterin Center of Competence B2B, SCHUFA Holding AG) erläuterte warum Effizienzsteigerungen im Risikomanagement schnelle und automatisierte Prozesse und Entscheidungen erfordern. Auch Herr Jan Knoll (Team Leader Industry / Key Account Manager) erklärte, wie effektives Kreditmanagement durch Transparenz und Standards erbracht wird. Sehr gute Vorträge lieferten auch Robert Meters (Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH) und Frank Schulte (Leiter Marketing, Verband der Vereine Creditreform e.V.) zu den Themen Digitales Credit Management und was man aus einem Debitorenportfolio lernen kann. Zuguterletzt wies Frau Dr. Stefanie Mehrens die Teilnehmer in die Kreditsicherung und dem Forderungseinzug in Italien ein.



„Eine sehr gute und ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis“, „sehr angenehmer Rahmen mit interessierten und fachkompetenten Teilnehmern“, so die Stimmen aus dem Publikum.



Die neugewonnenen Informationen führten zu angeregten Gesprächen an den Ständen und in den Pausen. Die Resumees der Teilnehmer waren, wieder viele spannende Vorträge und interessante Kontakte geknüpft zu haben.



Die nächsten Veranstaltungstermine sind am:

22. November 2016 in Düsseldorf

29. November 2016 in München







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kredit-risiko-management.de/home.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH bietet praxisnahe Veranstaltungen für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Forderungsmanagement, Treasury, Credit Management, Payment, Leasing, Risikomanagement und IT. Die neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH bietet hochwertige B2B-Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Treffen Sie bei uns die Top-Entscheider und Anbieter Ihrer Branche!



Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH positioniert sich als Qualitätsanbieter im deutschen Veranstaltungsmarkt. Sie versteht sich nicht als Weiterbildungsanbieter, sondern schafft mit ihren B2B-Veranstaltungen Plattformen, auf denen sich Anbieter (Angebot) und Anwender (Nachfrage) sowie Hersteller und Lieferanten über Produkt- und Branchentrends austauschen können. Der sehr hohe Praxisbezug ist das Hauptdifferenzierungsmerkmal gegenüber den Marktteilnehmern.



Profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen der Unternehmen in der Durchführung von Seminaren, Kongressen und Roadshows und den neuesten Erkenntnissen!



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Leseranfragen:





PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Basak Yildirim

Marketing Managerin

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Schwedlerstraße 8

D-60314 Frankfurt / Main

basak.yildirim(at)deutsche-kongress.de

Datum: 14.11.2016 - 14:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1424163

Anzahl Zeichen: 3423

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung