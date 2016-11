Coachen Sie sich selbst

108 Karten und ein Begleitbuch unterstützen die persönliche Verwandlung

VERLAG KERN GMBH

(firmenpresse) - Ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung: Das gesunde Wachstum und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit spielen in vielen Lebensbereichen eine große Rolle. Für alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit erkennen, dass ein Wandel notwendig ist, hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen kompetenten Wegweiser entwickelt. „Liebe – Weisheit – Kraft“, erschienen im Verlag Kern, bietet 108 Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt.

Das Karten-Set „Liebe - Weisheit - Kraft“ ist wie ein persönlicher Coach für alle, die in den Turbulenzen des Alltags an Grenzen stoßen oder die darin verborgene Chance zur Transformation erkennen und nützen wollen.

Es hilft den Nutzern, innere und spirituelle Kräfte zur Entscheidungsfindung, zur Transformation und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit im Sinne der 5. Dimension freizusetzen.

Transformation durch den verantwortungsbewussten, liebevollen, weisen, pflegenden Dienst im Umgang mit dir selbst, der Schöpfung und ihren Geschöpfen - in jedem Augenblick erneut.

Es ist für Menschen gedacht, die den Wandel spüren, dem Zeitgeist folgen wollen und ihre Fühler in lichtvollere, friedvolle Welten ausrichten, religionsunabhängig und frei von aller Ideologie.

Für die, die mit Menschlichkeit aus erfülltem Herzen und Geist ein erfülltes Leben führen wollen. Mit Hilfe der Karten, unterstützt durch das ausführliche Begleitbuch, können Schritt für Schritt alte Denkweisen und Methoden verwandelt werden, wodurch das eigene Kraft-/ Energiepotential an-steigt.

Das Karten-Set kann im Bereich der persönlichen Lebensführung, der Partnerschaft, der Erziehung von Kindern (privat, Kindergärten, Schulen), eingesetzt werden, sowie beruflich, im Management, in beruflichen Führungsaufgaben wie Personalführung, Projektleitung, Weiterbildung, oder im Pflegebereich, in angewandter Psychologie, Politik, Philosophie… eine Rolle spielen.



Die Autorin Iris-Andrea Fetzer-Eisele hat 2015 im Verlag Kern bereits mehrere Bücher veröffent-licht. „Willkomen in der 5. Dimension" erklärt Magie und Mystik. Inspirationen für den Alltag in kurzen Gedanken, Gedichten und Aphorismen finden sich in drei „Hosentaschenbüchlein".- klein-formatige Bändchen, die man überall hin mitnehmen kann. Ihre Titel lauten: Kleinod der Freude, Himmlischer Zauberwind sowie Die Liebe des Himmels umarmt dich. Sie eignen sich auch perfekt als kleines wohltuendes Geschenk. Alle diese Bücher sind auch als E-Books erhältlich.





Iris-Andrea Fetzer-Eisele: Liebe – Weisheit – Kraft

Buch mit Karten-Set zur Selbst-Meisterung für den Alltag in der 5. Dimension

1. Auflage, November 2016

Begleitbuch Softcover, 192 Seiten mit 108 Karten im Karton

ISBN: 9783957161-864

Preis: 26,90 €





Der Verlag Kern GmbH, Ilmenau, veröffentlicht Bücher aller Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Thriller, Science Fiction und Fantasy, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Kinderbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher. Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben". Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen. www.verlag-kern.de



