CHROMEDX CORP. bestellt Ash Kaushal in das Board of Directors





14. November 2014 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: MNLIF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von in-vitro-Diagnostika und patientennaher Labordiagnostik (POCT), freut sich, Ash Kaushal zusätzlich zu seinen Funktionen als President und CEO, die er seit Juli 2016 bekleidet, nun auch in das Board of Directors des Unternehmens bestellen zu können.



Das Board of Directors des Unternehmens war mit Herrn Kaushals Führungsqualitäten in den vergangenen Monaten sehr zufrieden und ist stolz, ihn nun auch im Board of Directors begrüßen zu dürfen.



Der Vorstand ist beeindruckt, wie großartig Ash seit seinem Einstieg in das ChroMedX-Team im Juli die Entwicklung der Plattform für das HemoPalm-Analysegerät und die HemoPalm-Kartusche geleitet, koordiniert und optimiert hat. Mit seiner Erfahrung und seinem Organisationstalent hat er dem Unternehmen geholfen, neue Schwerpunkte zu setzen, und wir freuen uns darauf, dass er uns durch die Testphase und das behördliche Genehmigungsverfahren führen wird", erklärte George Langdon, Chairman und Director von ChroMedX Corp.



Herr Kaushal war mehr als 25 Jahre lang in der Produktentwicklung für die Medizin-, Rüstungs-, Sicherheits- und Kernenergiebranche in den Bereichen Planung und Management tätig. Während seiner Karriere war er bei verschiedenen kanadischen und britischen Unternehmen als Vice-President sowie in anderen Führungspositionen beschäftigt. Herr Kaushal hat sich auf die Entwicklung von tragbaren Produkten vom Erstentwurf bis hin zur Einreichung bei der FDA spezialisiert, und war in diesem Zusammenhang unter anderem mit der Planung des Produktlebenszyklus (Hardware/Software), der Beauftragung von Off-Shore-Vertragspartnern in Design und Produktion, sämtlichen klinischen Studienphasen, der detaillierten Dokumentation für die FDA-Einreichung, das Genehmigungsverfahren bei Health Canada und die CE-Kennzeichnung betraut. Herr Kaushal ist Co-Autor von über zehn (10) Patenten für den medizinischen Einsatzbereich sowie verschiedenen Produktgestaltungspatenten.





Dies ist für mich eine großartige Gelegenheit, für ChroMedX die Entwicklung der HemoPalm-Plattform zu beaufsichtigen. HemoPalm kann gegenüber den anderen derzeit am Markt erhältlichen patientennahen Diagnosegeräten (POC) mit bedeutenden, revolutionären Vorteilen punkten. Es ist das einzige tragbare POC-Gerät, das die Messung von Blutgasen und Elektrolyten mit der Sauerstoffsättigung kombiniert. Bei meiner Arbeit werde ich mich vor allem der Entwicklung kritischer Komponenten des HemoPalm-Systems und dem Bau des ersten tragbaren Prototypen widmen, damit wir mit dem Test unterschiedlicher Proben beginnen und uns anschließend auf die Entwicklung des produktionsreifen Geräts konzentrieren können, erklärte Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX Corp.



ChroMedX gab am 26. Oktober den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 550.000 $ bekannt. Der Erlös wird für die weitere Entwicklung von Biosensoren, Einweg-Kartuschen und den ersten HemoPalm-Prototypen verwendet. Außerdem wird damit die Erweiterung des Patentschutzes für das HemoPalm-System über den US-amerikanischen und kanadischen Markt hinaus finanziert.



Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.



DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







