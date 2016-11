PCS Systemtechnik präsentiert das Zeiterfassungsterminal INTUS 5540 für die Arbeitswelt 4.0

Das neue Zeiterfassungsterminal INTUS 5540 organisiert die Arbeitszeiterfassung.

(firmenpresse) - Die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 fordern Unternehmen dazu auf, die Rahmenbedinungen für die Arbeitszeit neu zu gestalten. Ein optimaler Zeitpunkt, um in die Neu- oder Ersatzbeschaffung der firmeninternen Zeitwirtschaft zu investieren. PCS stellt für die Erfassung von flexiblen Arbeitszeiten eine durchgängige Reihe von Terminals in Kombination mit Zutrittskontrolle zur Verfügung. Als neuestes Mitglied der INTUS Terminalfamilie präsentiert PCS das INTUS 5540 mit separaten Oberflächen für Information und Bedienung. Es vereint eine bewährte Folientastatur in Kombination mit einem Farbbildschirm, so dass die Bedienung einfach und selbsterklärend funktioniert und auf eine lange Betriebsdauer im Unternehmen angelegt ist. Das INTUS 5540 eignet sich für alle Aufgaben der Zeitwirtschaft, von der reinen Anwesenheitserfassung über die Gleitzeiterfassung bis zur Zutrittskontrolle.



INTUS 5540 – ein robuster Alleskönner für Zeiterfassung und Zutritt und die Visitenkarte des Unternehmens.

Für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle ist das INTUS 5540 ein universell einsetzbarer Helfer. Der hochauflösende helle Bildschirm zeigt alle wichtigen Informationen auf der großen Oberfläche. Auf Wunsch leuchtet das 4,3-Zoll-Display entsprechend dem Corporate Design in den Firmenfarben, bei denen der Benutzer aus vordefinierten Skins die passende Oberfläche auswählt. So wird die Zeiterfassung im Eingangsbereich und im Foyer zur elektronischen Visitenkarte des Unternehmens. Die Mitarbeiter bedienen das Terminal über die fühlbare Folientastatur mit Funktionstasten und Zehnerblock mit klarem Druckpunkt. Dadurch ist die Nutzung sogar noch mit robusten Handschuhen möglich, die Auswahl der Tasten ist eindeutig und unmissverständlich. Die optionale Heizung macht auch einen Einsatz im Freien möglich, dazu ist das Terminal wasser- und staubdicht bis IP65. Über ein Bussystem werden bis zu 16 Zutrittsleser vom Terminal aus gesteuert.

Im Service-Fall sorgt AutoClone für schnellen Austausch.



PCS Produkte sind für langfristigen Einsatz im Unternehmen angelegt, im Sinne einer nachhaltigen Investition wird auch der Servicefall wird mitgeplant. Fällt beispielsweise ein Vorderteil eines INTUS 5540-Terminals aus, reicht es aus, nur dieses Teil zu ersetzen. Nach der Montage des neuen Vorderteils auf das bisherige Rückteil holt sich das INTUS 5540 mit dem zum Patent angemeldeten AutoClone-Verfahren alle Parameter von der IP-Adresse über MAC-Adresse bis hin zum Terminalprogramm selbst. Ohne dass weitere Eingaben nötig sind, nimmt es wieder den Betrieb auf. So innovativ sorgt PCS für eine schnelle Ersatzbeschaffung und vermeidet lästige und längere Ausfallzeiten.







PCS Systemtechnik GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Hard- und Software für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Betriebsdatenerfassung. PCS realisiert mit den Produktfamilien INTUS, DEXICON und CONVISION professionelle Lösungen aus den Bereichen der Sicherheitstechnik, Zeitwirtschaft und Betriebsdatenerfassung. PCS vermarktet seine Produkte über rund 100 Software- und Systemhaus-Partner, die PCS-Produkte in ihre Applikationen integrieren. Das Resultat sind moderne und zukunftsorientierte Gesamtlösungen, maßgeschneidert für jede Branche und Firmengröße. Kunden aus dem Bereich Industrie, Banken, Versicherungen, Handel, Dienstleistung und Öffentliche Auftraggeber schätzen dabei die Softwareunabhängigkeit der PCS-Datenerfassung.



Heute sind über 240.000 installierte INTUS Datenterminals in Europa mit den Standardlösungen von PCS und PCS Softwarehaus-Partnern im Einsatz. Innovation, Design und Zuverlässigkeit in der Praxis zeichnen die Produkte von PCS aus.



