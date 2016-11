oneclick AG wird EuroCloud-Mitglied

Die oneclick AG tritt dem EuroCloud-Verband bei und erweitert das Netzwerk.

(firmenpresse) - Akzeptanz und Vertrauen in Cloud-Services sind der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer zunehmend globalen und digitalen Welt. Angesichts der hohen Innovationsgeschwindigkeit in der Informationstechnologie setzt sich der EuroCloud-Verband dafür ein, kontinuierlich die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen auf nationaler sowie internationaler Ebene weiterzuentwickeln und zu harmonisieren. EuroCloud unterstützt Anbieter und Anwender von Cloud-Services bei ihren zahlreichen Fragen rund um Sicherheit, Recht und Compliance. Der Verband fördert Innovationen für alle Geschäftsfelder und Lebensbereiche auf Basis von Cloud-Plattformen. Ebenso unterstützt EuroCloud Startups bei der Umsetzung von kreativen Ideen. Wichtige Themen sind Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit durch die Cloud, Datenschutz sowie Interoperabilität und Standards.



"Das Ökosystem rund um EuroCloud passt perfekt zu uns als Hersteller einer innovativen Application Delivery- und Streaming-Plattform", sagt Dominik Birgelen, CEO der oneclick AG. "Ob in der Produktion, im Handel oder im Dienstleistungssektor - die Digitalisierung verändert nachhaltig Prozesse und Geschäftsmodelle. Innovative Technologien sind gefragt, damit Unternehmen weiterhin erfolgreich agieren können."



oneclick? ist eine als Service verfügbar Plattform, über die Softwareapplikationen von jeder beliebigen Infrastrukturquelle in einen 100% web-basierten Desktop im Browser ausgeliefert werden können. Egal, ob eine Anwendung im Rechenzentrum eines Unternehmens betrieben wird, oder ob es sich um den Cloud-Service eines Drittanbieters handelt - oneclick stellt zur Auslieferung in einen zentralen Workspace das komplette Benutzer- und Lizenzmanagement bereit. Mit oneclick reduzieren Unternehmen ihre IT-Kosten, steigern die Mobilität der Mitarbeiter, ermöglichen Bring-your-own-Device und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit. Während die Benutzer mit jedem beliebigen Endgerät auf zentrale Applikationen zugreifen können, bleibt die Zielinfrastruktur sicher vom Internet abgetrennt. Zum Endgerät wird ein verschlüsselter Stream gesendet, während nur Steuersignale zurück zur Infrastruktur übertragen werden.





"Auch bei unserer Internationalisierung zählen wir auf den Verband", fährt Dominik Birgelen fort. "EuroCloud unterstützt seine Mitglieder bei der erfolgreichen Umsetzung international ausgerichteter Geschäftsmodelle, unter anderem durch eine transatlantische Kooperation mit dem Dachverband der US-amerikanischen Software- und Informationsindustrie (SIIA) und intensivem Austausch mit dem Chinese Institute of Electronics (CIE)."



Wer mehr über die Application Delivery- und Streaming-Plattform der oneclick AG erfahren möchte, findet auf https://oneclick-cloud.com weitere Informationen und kann dort einen Testaccount beantragen.







http://https://oneclick-cloud.com/



Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien am Chiemsee (D) hat sich auf die Entwicklung einer Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.



