Softwaretest agil – aktueller denn je: Neuauflage von Tilo Linz‘ „Testen in Scrum-Projekten“ erschienen

Möhrendorf, 14. November 2016 – Agile Methoden in der Softwareentwicklung sind heute kein Trend mehr – sie sind gängige Praxis. Mit „Testen in Scrum-Projekten – Leitfaden für Softwarequalität in der agilen Welt“ hat Tilo Linz das Standardwerk für alle vorgelegt, die agiles Entwickeln langfristig erfolgreich einsetzen wollen. Jetzt gibt es das Buch im dpunkt.verlag in der zweiten, aktualisierten und überarbeiteten Auflage. Zugleich bietet es ideale Prüfungsvorbereitung für die Zertifizierung zum ISTQB® Certified Agile Tester.

(firmenpresse) - Tilo Linz liefert auf rund 270 Seiten eine praxisnahe Darstellung der wichtigsten Testmethoden und -praktiken sowie Managementinstrumente in agilen Projekten. Er erklärt, wie man Testen und Qualitätssicherung so organisieren kann, damit diese auch in agilen Projekten ihre Schlagkraft behalten. Entwicklungsleiter, Projektleiter, Testmanager und Qualitätsmanager erhalten dafür die entscheidenden Hinweise und Tipps.

Professionelle Softwaretester und -QS-Experten lernen, wie sie in agilen Teams erfolgreich mitarbeiten und ihre individuelle Expertise ideal einbringen.

Nach einer kompakten Einführung in die agile Denk- und Vorgehensweise erklärt „Testen in Scrum-Projekten“ die entscheidenden agilen Begrifflichkeiten: von Unit Tests, Test First, über Integrationstests und Continuous Integration bis hin zu Systemtests und Test nonstop. In einem weiteren Kapitel wird erläutert, wie sich Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im agilen Kontext verändern.

Mehrere industrielle Fallstudien, ein durchgängiges Fallbeispiel sowie Übungsaufgaben und Checklisten zum Self-Assessment runden das Buch ab.

„Testen in Scrum-Projekten“ orientiert sich am internationalen Ausbildungsstandard „ISTQB® Certified Tester – Foundation Level Extension Agile Tester“. Es eignet sich gleichermaßen

zum Selbststudium wie auch als Begleitliteratur zu den entsprechenden Trainingskursen. In der zweiten Auflage ist es konform zur aktuell gültigen ISTQB®-Lehrplanversion 2014.

Weitere Informationen zum Buch gibt es unter www.imbus.de/unternehmen/veroeffentlichungen/buecher-studien.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.imbus.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Lehre bei Braunschweig, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

imbus AG

Leseranfragen:

imbus AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fiona Pröll

Kleinseebacher Str. 9

91096 Möhrendorf

Tel. +49 9131 7518-0

Fax +49 9131 7518-50

Mail presse(at)imbus.de

Datum: 14.11.2016 - 14:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1424187

Anzahl Zeichen: 2140

Kontakt-Informationen:

Firma: imbus AG

Ansprechpartner: Fiona Pröll

Stadt: Möhrendorf

Telefon: +49 9131 7518-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung