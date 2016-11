Polarfuxx: Umweltfreundliches, alternatives "Streu-Gut"

(firmenpresse) - Winterzeit heißt Eiszeit. Damit verbunden sind Glätte und somit permanente Rutschgefahr auf den Straßen. Polarfuxx von der Gregor Ziegler GmbH sorgt für sicheres Gehen auf winterlich glatten Wegen. Das innovative Produkt wird aus mineralischem Blähton, also reinem Ton, hergestellt. Gebrannt, gebrochen und abgesiebt, verfügt das Material mit seiner speziellen Körnung zwischen einem und fünf Millimetern über eine besonders hohe Griffigkeit.

Die ausgesprochene Wirtschaftlichkeit ist ein weiterer Vorteil. "Bereits 8 Liter - nur etwa fünf Kilogramm leicht und somit bestens transportabel - reichen zum Abstreuen von etwa 100 Quadratmetern Fläche aus", so Geschäftsführer Matthias Ziegler vom Hersteller.

Die üblichen Schäden, die z. B. Streusalz an Häuserfronten und Straßen verursachen kann, entfallen komplett. Auch Bäume und Pflanzen sind keinen erhöhten Belastungen ausgesetzt. Außerdem werden empfindliche Pfoten von Vierbeinern geschont. Durch das Abstreuen mit Polarfuxx wird zudem ein Einsickern schädlicher Stoffe ins Grundwasser ausgeschlossen.

Keine verstopften Abflüsse

Polarfuxx-Körner, die die Schneeschmelze in die Kanalisation spült, verursachen keinerlei Schäden. Die Körner schwimmen im Abwasser oben auf und verstopfen so keine Abflüsse. Erhältlich ist die umweltfreundliche Winterstreu Polarfuxx im handlichen 16-Liter-Beutel in Bau- und Gartenmärkten ab 2,99 Euro. Engpässe, wie sie in strengen Wintern beim Streusalz regelmäßig auftreten, lassen sich mit dem Polarfuxx als Streu-Gut clever umschiffen.





Entstanden ist die Gregor Ziegler GmbH vor mehr als 20 Jahren aus der Idee heraus, mit natürlichen Rohstoffen und eigenen, individuellen Rezepturen Erden und Substrate besonderer Güte zu entwickeln. Seither hat sich vieles geändert. Gleich geblieben sind aber die hochwertigen Roh- und Zuschlagsstoffe für die Qualitätsprodukte des Unternehmens.



Wichtiger Produktionszweig sind Herstellung und Vertrieb von Rinden- und Pflanzensubstraten. Weiterhin ist das Unternehmen in der Herstellung von Holzpellets und Holzbriketts mit einer Jahresproduktion von etwa 150.000 Tonnen tätig. Die Leistungspalette wird durch die Stromerzeugung auf der Basis erneuerbarer Energien abgerundet. Mit der stetig wachsenden Produktpalette werden neben dem Erwerbsgartenbau vor allem Gartencenter, Baumärkte und Handelsketten für den "Privatgärtner" bedient. Allein dafür verlassen täglich bis zu 150 LKW-Ladungen palettierter Erden, Rinden und Substrate das Betriebsgelände im oberpfälzischen Stein.

