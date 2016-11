Das Motto "Clean Supreme" ist Trendführer 2017

(ots) -



Pflanzliche Lebensmittel mit einer umweltfreundlichen Lieferkette

werden im Jahr 2017 eindeutig den Trend bestimmen.



Die zunehmende Forderung der Verbraucher nach Transparenz über die

gesamte Lieferkette hinweg steigert den Absatz von Produkten mit

deutlich deklarierten, natürlichen Inhaltsstoffen

(http://www.innovadatabase.com/Company/company) in bisher unerreichte

Höhen. Mottos wie "Clean Supreme" (Maximum an Natürlichkeit und

Umweltfreundlichkeit von Lebensmitteln) und "Disruptive Green"

(Umstieg auf umweltfreundliche Produktionstechnologien) führen die

Trend-Rangliste von Innova Market Insights

(http://www.innovadatabase.com/Services/services) für das Jahr 2017.

Die Trends werden im Rahmen eines Live Webinars

(https://vts.inxpo.com/Launch/QReg.htm?ShowKey=35905) vorgestellt,

das am 22. November um 10:00 Uhr EST bzw. 16:00 MEZ online übertragen

wird.







(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161113/438606 )



"Das Interesse an Natürlichkeit und Clean Label ist weiterhin

stark im Trend", so Lu Ann Williams, Director Innovation bei Innova

Market Insights. "Dies hat sich in allen unseren Trendprognosen der

vergangenen Jahre deutlich widergespiegelt. Im Jahr 2008 führte das

Motto "Go Natural" unsere Trendliste an, und seither taucht das Thema

jedes Jahr auf diverse Arten wieder auf, wie etwa unter dem Motto

"Processed is Out" (industriell verarbeitete Lebensmittel sind out)

im Jahr 2011, "From Clean to Clear Label" (von natürlichen

Lebensmitteln zu natürlichen Lebensmitteln mit transparenter Angabe

der Inhaltsstoffe) im Jahr 2015 oder "Organic Growth for Clear Label"

(Bio-Ware und transparente Deklarierung der Inhaltsstoffe ) im Jahr

2016. In diesem Jahr ist "Clean & Clear" (umweltfreundlich und

transparent) ein Grundsatz, der sich in der gesamten Liste

widerspiegelt, gilt jedoch insbesondere für das Trendmotto Nummer 1



"Clean Supreme".



Auf den ersten fünf Trendlistenplätzen für das Jahr 2017 stehen

folgende Mottos:



1. "Clean Supreme": Die Regeln wurden neu geschrieben, sodass nun

"Clean and Clear Label" zum neuen globalen Standard erklärt wurde.

Die Forderung nach totaler Transparenz bezieht sich mittlerweile

auf die gesamte Lieferkette, da eine Positionierung als "Clean

Label" immer ganzheitlicher beurteilt wird. Zu den Trends in

puncto "saubere" Lieferkette gehören Produkte mit Attributen wie

"umweltfreundlich", die im Zeitraum zwischen 2011 und 2015 ein

jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 72 % erfahren haben, gefolgt

von Produkten mit der Kennzeichnung "tierfreundlich", die in

diesem Zeitraum ein jährliches Umsatzwachstum von 45 %

verzeichneten.

2. "Disruptive Green": Pflanzliche Milchgetränke, Fleischalternativen

und vegane Angebote werden nun auch bei der breiten Masse der

Verbraucher zunehmend beliebter, die sich nun vermehrt nach

innovativen Möglichkeiten umsieht, pflanzliche Lebensmittel mit

ihren gesundheitsfördernden Eigenschaften in ihren Alltag zu

integrieren. Selbst Molkereibetriebe sind mittlerweile dabei, von

den funktionalen und technischen Vorteilen von Pflanzen in der

Produktentwicklung zu profitieren, da sie für mehr Abwechslung und

Begeisterung in Bezug auf ihr Produktangebot sorgen.

3. "Sweeter Balance": Zucker kommt allmählich unter Druck, obwohl er

immer noch die wichtigste Zutat ist, die für die Süße sowie den

guten Geschmack sorgt, die Verbraucher gerne mögen. Die

Entwicklung neuer Produkte wird von der Suche nach der perfekten

Kombination aus Geschmack und Gesundheit bestimmt, da die Branche

vor der Herausforderung steht, die Forderung der Verbraucher nach

Produkten mit weniger Zuckerzusätzen mit einem Angebot an

Produkten mit überzeugenden Geschmacksnoten zu vereinbaren, die

zudem den Clean-Label-Richtlinien entsprechen.

4. "Kitchen Symphony": Einfach nur eine italienische Lasagne ist

nicht mehr genug ? wir wollen nun eine Auberginen-Lasagne

"Melanzane Al Forno"! Dank unserer vernetzten Welt verbreiten sich

Informationen über andere Kulturen rasend unter Konsumenten aller

Altersgruppen. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach einer

größeren Auswahl an kulturübergreifenden Gerichten mit einem

höheren Maß an Authentizität.

5. "Body in Tune": Die Verbraucher richten ihren Lebensmittelkonsum

vermehrt nach individuellen Vorstellungen und wählen diejenigen

Lebensmittel, die ihrer Auffassung nach das gesundheitliche

Wohlbefinden fördern. Zudem experimentieren sie mit Produkten, die

frei von bestimmten Inhaltsstoffen sind ("Ohne ..."), sowie mit

speziellen Ernährungsempfehlungen wie etwa die Paläo-Diät oder die

Konzentration auf Produkte mit weniger "FODMAPS" (fermentierbare

Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole). Gleichzeitig

konsumieren die Verbraucher vermehrt Lebensmittel und Getränke mit

Zutaten, die sie für gesund halten, wie beispielsweise Protein

oder Probiotika.



Zu den weiteren, von Innova Market Insights identifizierten

Leitsätzen, die im Trend liegen, zählen:



6. "Plain Sophistication" ? schlichte Raffinesse



7. "Encapsulating Moments" ? fesselnde Geschmacksmomente



8. "Beyond Pester Power" ? jenseits des kindertypischen

Anspruchsverhaltens



9. "Fuzzy Borders" ? Netzwerke, die nicht klar nach außen

abgegrenzt werden können



10. "Seeds of Change" ? Samen des Wandels



Sämtliche Top-Ten-Trends werden im Rahmen eines Live-Webinars

(https://vts.inxpo.com/Launch/QReg.htm?ShowKey=35905) besprochen, das

am 22. November online übertragen wird. Sie möchten sich anmelden?

Klicken Sie bitte hier

(https://vts.inxpo.com/Launch/QReg.htm?ShowKey=35905).



Über die Innova-Database:



Die Innova-Database (http://www.innovadatabase.com) ist das

Produkt der Wahl für das gesamte Produktentwicklungsteam. Erleben Sie

in einer für undenkbar gehaltenen Art und Weise, was

Nahrungsmittelhersteller aus aller Welt produzieren. Informieren Sie

sich über Trends, Mitbewerber, Inhaltsstoffe und

Geschmacksrichtungen.







Pressekontakt:

Lu Ann Williams: contact(at)innovami.com, Tel.: +31-26-319-2000

http://www.innovadatabase.com

Ansprechpartner für Medienanfragen:

Liat Simha, liat(at)nutripr.com, Tel.: +972-9-9742893



Original-Content von: Innova Market Insights, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Innova Market Insights

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.11.2016 - 14:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1424192

Anzahl Zeichen: 7181

Kontakt-Informationen:

Firma: Innova Market Insights

Stadt: Arnheim, Niederlande





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung