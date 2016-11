Kuendigung.org jetzt mit App für Online-Kündigung

Die Mediaworker UG aus Backnang -Nähe Stuttgart- erweitert ihren bestehenden Online-Dienst Kuendigung.org um eine neue innovative Smartphone-Applikation, mit der es jetzt noch leichter und schneller geht Verträge fristgerecht zu kündigen. Per Fax und per Einschreiben konnten bisher über Kuendigung.org Verträge aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Telekommunikation, Finanzen, Versicherungen, Energie und TV auf einfachste Weise gekündigt werden; ab Oktober 2016 ist das nun auch per App über das Smartphone möglich.

Kuendigung.org hilft bei der Kündigung

(firmenpresse) - Verträge in drei Schritten online kündigen: Mit der neuen App von Kuendigung.org



Das Online-Angebot Kuendigung.org der Mediaworker UG macht es den Verbrauchern bereits seit Ende 2015 einfacher, Verträge fast aller Art mit nur wenigen Klicks zu kündigen. Die Idee dahinter ist simpel. Es für alle Verbraucher so leicht wie möglich gestaltet, sich in dem Dschungel von Verträgen zurechtzufinden und in Zukunft keine Kündigungsfristen mehr zu verpassen. Die Vorteile für die Nutzer: Verträge können endlich fristgerecht und ohne großen Aufwand wie Recherche und Telefonate gekündigt werden. Damit sparen Nutzer von Kuendigung.org nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Aus Kündigungsvorlagen, die alle in der Zusammenarbeit mit einem Anwalt erstellt wurden und somit Rechtssicherheit in der Formulierung bieten, können sich die Nutzer aus verschiedenen Kategorien ihre passende Kündigungsvorlage aussuchen, ausfüllen – und abschicken. Für spezielle Kündigungsschreiben lassen sich die Vorlagen zusätzlich individuell anpassen.



Matthias Emmert, Geschäftsführer der Mediaworker UG erklärt dazu: „Wir möchten unseren Kunden einen reibungslosen, schnellen und sicheren Service bieten. Dazu gehört auch, dass unsere gesamten Kündigungsvorlagen gemeinsam mit einem Anwalt erarbeitet und auf Rechtssicherheit geprüft sind. So sind sowohl unsere Kunden als auch wir auf der sicheren Seite und Verträge lassen sich damit noch zuverlässiger, schneller und sicherer kündigen.“



Auch Kündigungsfristen lassen sich durch die bewusst einfach gehaltene Online-Plattform kuendigung.org und die dazugehörige App, die seit Oktober 2016 sowohl im iOS-App Store als auch im Google Play Store kostenlos erhältlich ist, wesentlich besser einhalten.



Kuendigung.org App für iOS: https://itunes.apple.com/us/app/kuendigung.org-vertrage-clever/id1136591708?mt=8

Kuendigung.org App für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=appsoluts.kuendigung



Die Verträge können auf der App von Kuendigung.org hinterlegt werden und per Push-Erinnerung wird der Nutzer rechtzeitig an die Kündigungsfrist erinnert. Zusätzlich gibt es einen Überblick über alle Verträge und deren einzelne Kosten sowie einen praktischen Gesamtkostenüberblick. Da der Dschungel über abgeschlossene Verträge immer undurchschaubarer wird, spricht dieser Service viele Verbraucher an.





„Ein Vertrag oder ein Abonnement ist schnell abgeschlossen. Doch gerade im Kleingedruckten der Verträge verstecken sich eine Reihe von unterschiedlichen Fristenden und Terminen, die für viele Verbraucher immer undurchschaubarer werden. Oft genug wird ein schon längst nicht mehr genutzter Vertrag nur deshalb nicht gekündigt, weil es zu umständlich ist.“, so Emmert, über die Idee und die Entstehung des Online-Angebots der Mediaworker UG. Er führt weiter aus:



„Mit unserem Kündigungsprogramm über die Website und die App, kann der Nutzer in nur drei Schritten die gewünschte Kündigung verschicken und erhält anschließend sogar direkt einen Nachweis über den Versand. Das ist doch genial!“ Die Marktlage gibt Emmert dabei recht. Über die großen Suchmaschinen wie Google befassen sich immer mehr Menschen in Deutschland mit dem Thema der Online-Kündigung und Suchanfragen wie GEZ kündigen, Handyvertrag kündigen oder KFZ-Versicherung kündigen sind keine Seltenheit mehr.



Seit dem die neue Rechtslage ab dem 1. Oktober 2016 auch die Kündigung von Online-Verträgen durch die Kündigung per E-Mail erlaubt, ist diese Funktion neben Fax und Einschreiben ebenfalls auf Kuendigung.org möglich. Damit wird die Kündigung von Verträgen über Kuendigung.org wieder einen Schritt verbessert und noch weiter vereinfacht. Durch die App lässt sich alles rund um die eigenen Verträge sicher und schnell von unterwegs oder der Couch bedienen und steuern.



„Mit unserem Angebot konnten wir viele Verbraucher dazu bewegen, sich mehr mit ihren Altverträgen auseinanderzusetzen und mögliche Kosten einzusparen. Nach ca. einem ein Jahr und tausenden von verschickten Kündigungen wissen wir, dass wir damit einen Nerv der Zeit getroffen haben. Aus diesem Grund wird unser Angebot natürlich immer wieder den neuesten Möglichkeiten angepasst und stetig verbessert.“, so das kurze Resümee von Matthias Emmert über das letzte Jahr mit Kuendigung.org und die aktuelle App.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.kuendigung.org/



Mediaworker UG (haftungsbeschränkt)

Ludwig-Richter-Str. 18

71522 Backnang

Deutschland



Ansprechparter: Matthias Emmert

E-Mail: presse(at)kuendigung.org





Zur Person Matthias Emmert und dem Angebot der Mediaworker UG (haftungsbeschränkt) – kuendigung.org



Matthias Emmert -Unternehmer aus Stuttgart-, hat die innovative Serviceplattform kuendigung.org Ende 2015 ins Leben gerufen und verfolgt damit ein Ziel: Die undurchsichtige Vertragswelt ein Stück transparenter zu machen und den Nutzern zum Teil hohe Prämien einzusparen. Dabei wurde der Fokus auf die Datensicherheit gesetzt; zusätzlich gepaart mit dem Anspruch, jede Kündigung so einfach wie möglich zu gestalten.

Mediaworker UG (haftungsbeschränkt)

Ludwig-Richter-Str. 18

71522 Backnang

Deutschland



Ansprechparter: Matthias Emmert

E-Mail: presse(at)kuendigung.org

