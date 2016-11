Magic Event- und Medientechnik unterstützt Messeauftritte von KUKA

Schon seit mehreren Jahren beeindruckt das Automatisierungsunternehmen KUKA mit aufwendigen Messeauftritten die Besucher der HMI in Hannover und der Automatica in München.

(firmenpresse) - Auch 2016 war der Stand von KUKA auf beiden Messen ein Besuchermagnet. Die innovativen Produkte und Lösungsansätze des Weltmarktführers wurden in einem imposanten architektonischen Rahmen inszeniert, der durch perfekt abgestimmte Beleuchtung und Medientechnik abgerundet wurde.



Nach der erfolgreichen Umsetzung der Licht- und Medientechnik für KUKA auf der Automatica 2014 konnte sich die Magic Event- und Medientechnik GmbH aus Fürstenfeldbruck erneut als kompetenter und zuverlässiger Partner für die Veranstaltungstechnik beweisen. Die futuristisch anmutende Messebau-Konstruktion aus mehreren Tonnen Holz und Stoff, die von der Zeeh Design GmbH realisiert wurde, erforderte viel Kreativität in der Rigging- und Beleuchtungsplanung. Eine besondere Herausforderung war es, die Optik des Standes in Bezug auf Licht- und Medientechnik trotz unterschiedlicher örtlicher Gegebenheiten an den jeweiligen Messestandorten weitestgehend gleichbleibend zu bewahren. Die Beleuchtung erfolgte auf expliziten Wunsch des Kunden ausschließlich mit zukunftsweisender LED-Beleuchtung von Robe und SGM.



Für die Darstellung großformatiger Bilder und Inhalte kamen vier LED-Wände von LEDitgo zum Einsatz. Die Darstellung einer interaktiven Übersichtskarte erfolgte auf mehr als zwölf Quadratmetern sB2HB mit 2,5 mm Pixelpitch, die über einen Ascender 16 von Analog Way bespielt wurden. Für die Wiedergabe von Trailern und Werbefilmen wurden drei Wände LEDitgo sB3 mit 3,75 mm Pixelpitch für insgesamt über 30 Quadratmeter Fläche verwendet. Hier wurden die Contents über einen Ascender 16 beziehungsweise über zwei VIO 4K von Analog Way eingespielt. Die Zuverlässigkeit und einfache Handhabung machen die LED-Module von LEDitgo ideal für den Dauereinsatz bei Messen und Ausstellungen.



(Im Auftrag der KUKA AG)





