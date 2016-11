HD-Überwachungskamera, Nachtsicht, SD-Aufnahme und 110°-Blickwinkel

Überwacht selbstständig das Hab und Gut: Tag und Nacht bis zu 12 Monate lang

HD-Überwachungskamera mit Nachtsicht

(firmenpresse) - Der neue Sicherheitsdienst - rund um die Uhr aufmerksam: Dank Bewegungs-Sensor und Nachtsicht entgeht der Überwachungs-Kamera von VisorTech nichts! Bewegt sich etwas vor ihrem Objektiv, hält sie das Geschehen in hochauflösenden Fotos oder Videos fest.

Individuelle Aufnahme-Optionen: Legt man beispielsweise die Videolänge einzelner Aufnahmen fest, spart man Speicherplatz. Im Foto-Modus kann man neben der Auflösung auch zwischen einem Zeitraffer- und Foto-Burst-Modus mit bis zu 10 Bildern in Folge auswählen.

Ideal für den Aussen-Einsatz: Das wetterfeste und staubdichte Gehäuse ist bestens gewappnet auch für schlechte Witterung. Die Überwachungskamera einfach dort platzieren, wo man sie braucht!

Bis zu 12 Monate Laufzeit im Batteriebetrieb: Der Sicherheits-Helfer ist ideal für die Überwachung der Gartenhütte oder von abgelegenen Grundstücksbereichen. Zur Überwachung über einen noch längeren Zeitraum schliesst man einfach ein 12-Volt-Netzteil an.

- Nachtsicht-Überwachungskamera für Fotos oder HD-Video-Aufnahmen mit Ton

- Aufnahme-Automatik dank PIR-Bewegungsmelder: 48° Erfassungswinkel, bis 20 m Reichweite

- Video-Auflösungen: 1280 x 720 Pixel (720p HD) bei 30 Bildern/Sek, Format: MPEG

- Aufnahme-Dauer einstellbar: 5 Sekunden bis 10 Minuten

- Foto-Auflösungen: 12 / 8 / 5 MP (jeweils interpoliert), Format: JPEG

- Schnelle Serienbild-Aufnahme mit bis zu 10 Bildern in Folge

- Time-Lapse-Modus (Zeitraffer)

- Mit Datums- und Uhrzeit-Stempel

- Speicher: Aufzeichnung auf SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- Bildwinkel: 110° Aufnahmedistanz: ab 2 m Entfernung

- 40 Infrarot-LEDs für bis zu 15 m Reichweite: klare Bilder auch bei völliger Dunkelheit, unsichtbar für das menschliche Auge

- Wetterfestes Gehäuse: IP66

- Einfache Menü-Navigation über Modus-Schalter und 5 Tasten

- Anschlüsse: Micro-USB (Datenübertragung am PC), SD-Kartensteckplatz, 12-V-Netzteil

- Stromversorgung: 12-V-Netzteil oder 4 Batterien Typ C/Baby (bitte jeweils dazu bestellen)

- Extralanger Batteriebetrieb: bis zu 12 Monate Stand-by oder 10.000 Fotos

- Masse (Ø x H): 76 x 141 mm, Gewicht: 282 g (ohne Batterien)

- Überwachungs-Kamera inklusive USB-Kabel (1,5 m), Wandmontage-Set, Befestigungsriemen und deutscher Anleitung

Preis: CHF 149.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 369.95

Bestell-Nr. NX4287

Zur HD-Überwachungskamera mit Nachtsicht





http://www.pearl.ch



Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





