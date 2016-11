Der PKV-Tarifwechsel geht nur auf Antrag

Anna loevenich, hc consulting AG

(firmenpresse) - Wer durch einen Tarifwechsel innerhalb seiner bestehenden privaten Krankenversicherung Geld sparen möchte, muss selber die Initiative ergreifen und bei seiner PKV einen Antrag stellen. Nur so ist eine Tarifoptimierung nach § 204 VVG möglich. Ab dem 55. Lebensjahr und auf Wunsch erhält jeder Versicherte Umstellungsangebote von seiner PKV. Hier ist aber eher selten der richtige Tarif dabei. „Wir haben mehr als 11.000 PKV Kunden beraten. Wenn da fast niemals das richtige Angebot von der PKV gemacht wird, fragt man sich, ob das Zufall oder Absicht ist“, so Ana Loevenich von der hc consulting AG aus Köln (www.hcconsultingag.de).



Es werden unsinnige Fragebögen an Tarifwechsel-Interessenten verschickt, ausdrücklich gewünschte Tarifkombinationen werden jedoch nicht angeboten, die Unterlagen umfassen 100 Seiten und so weiter und so fort. Für den einzelnen Versicherten handelt es sich um eine komplizierte und wichtige Vertragsverhandlung, die Versicherung setzt ihr Rechtsabteilung und Bürokratie entgegen. „Viele unserer Kunden haben Monate lang alleine mit ihrer PKV verhandelt und geben entnervt auf“, so A. Loevenich.



Dabei finanziert die eigene PKV den externen Tarifwechsel-Profi: Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, Universa und Württembergische sind die PKV-Gesellschaften, welche einen Teil der bereits vom Kunden bezahlten Verwaltungskosten auch wieder für Ihre Versicherten investiert. Der zu 100 % kostenlose Profi-Tarifwechsel.



„Wir, die hc consulting AG, sind der Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel und haben uns eine sehr hohe Kundenzufriedenheit über die vielen Jahre hinweg erarbeitet“. Die erforderliche Malervollmacht kann täglich gekündigt werden. Der PKV-Makler geht mit seiner Arbeit in Vorleistung und strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Kunden an.









