IT- Service Achse Stuttgart-Heilbronn

Ansässig in Stuttgart, unterhält Stefan Baumgärtner sein Unternehmen „IDV Service GmbH“.



Stefan Baumgärtner stellt seinen Geschäfts- und Privatkunden einen professionellen IT Service zur Verfügung. Dazu gehören Hardware- und Softwarebeschaffung, Netzwerke, W-LAN Lösungen, Reparaturen, Beratungen, IT Sicherheit und alle Maßnahmen, die der Sicherheit und der Lauffähigkeit der gesamten IT Landschaft dienen.



(firmenpresse) - Was Kunden schätzen ist das, in Jahren entstandene, umfangreiches Fachwissen des Unternehmens. Damit ist IDV Service GmbH in der Lage schnell und preiswert auftretende Probleme, im Großaum Stuttgart-Heilbronn, in den Griff zu bekommen.



Eine wichtige Stütze des Unternehmens ist sein Mitarbeiter Sven Oppenländer der, unter anderem, im Bereich Heilbronn tätig ist.



Komplettservice für Unternehmen

Um Probleme bereits im Vorfeld abzuwenden bietet IDV Service GmbH seine Dienste an und tritt an die Stelle eines internen EDV Spezialisten. Nach Absprache bietet das Unternehmen einen IT Komplett Service an. Dieser umfasst ein Vorsorgepaket bestehend aus Wartungsvereinbarungen, Garantieverlängerungen und Datensicherungsmaßnahmen. Das Unternehmen führt Reparaturen durch, bringt die IT auf den neuesten Stand.



IT-Administration

KMU`s benötigen einen EDV-Verantwortlichen um die gesetzlichen Bestimmungen an die IT einzuhalten. Ein eigener, dafür abgestellter, Mitarbeiter können sich nur große Unternehmen leisten. IDV Service GmbH übernimmt diese Aufgabe und sorgt dafür dass firmeninterne Daten vor Viren und anderen Eindringlingen konsequent geschützt werden und dass der Datenschutz eingehalten wird.



IT-Security

Von diesen Leistungen können insbesondere kleine-und mittlere Unternehmen profitieren, denn die IT-Sicherheit wird in Unternehmen vernachlässigt. Erst nach einem Hackerangriff oder einem Datendiebstahl wird die Bedeutung der EDV ins Bewusstsein zurückzurufen. Ein Datenverlust kann zur Handlungsunfähigkeit eines Unternehmens führen. Wichtige Bereiche wie Produktion, Logistik und Rechnungswesen kommen zum Erliegen, Kunden und Personaldaten gehen verloren.



Hotspot

In Regionen mit Fremdenverkehr gewinnt das Thema „Freier Internetzugang“ immer mehr an Bedeutung. Hotels, Campingplätze, aber auch andere Einrichtungen müssen einen Internetzugang bieten können. Das Unternehmen richtet so genannte Free Hotspots ein. Diese sind für den Hot Spot Benutzer immer kostenlos und für den Hotspot Betreiber kostengünstig.





Cash Plus

Kassenlösungen mit Videoüberwachung sind eine Lösung für alle Controller in Filialbetrieben. Sämtliche Kassenabrechnungen können von jedem beliebigen Ort jederzeit vorgenommen werden. Neu ist die Verknüpfung von Kassenabrechnung mit Video. Das erlaubt dem Controller unklare Abrechnungen mit Aufzeichnungen zu unterlegen und damit zu klären. Nach Feierabend schaltet das System in den Nachtbetrieb und dient als Alarmanlage. Das Unternehmen konzipiert und installiert diese modernen Systeme zum Vorteil seiner Kunden im Handel und Filialbetrieben.



Druckerservice

Laserdrucker sind Arbeitstiere, deshalb muss man ihnen technische Aufmerksamkeit widmen. IDV Service GmbH wartet Drucker, macht Vorsorgewartung und richtet ein. In vielen Büros ist die Feinstaubkonzentration höher als in manchen Stadtzentren. Laserdrucker können mit Feinstaubfiltern ausgestattet werden was eine Verbesserung der Gesundheit und des Raumklimas bewirkt.



Unter dem Motto “Haken Sie Ihr Problem einfach ab“ bietet IDV Service GmbH schnelle und umfassende Hilfe zu moderaten Preisen und vielfältigen Leistungen. Weitere Informationen: http://idv-service.com



Aufgrund der wachsenden Brisanz der Themen Sicherheit und Gesundheit verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer.



An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.





ITSN/ Baumgärtner







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http:///www.it-service-net.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das IT-Service-Net ist eine erfolgreiche EDV-Serviceorganisation. Die Mitglieder decken von der simplen Installation bis zu komplexen Anwendungen das gesamte Spektrum des IT-Service ab. Zielgruppe sind kleine- und mittlere Unternehmen. Herstellern bietet das Netz die Möglichkeit ihr Produkt vor Ort zu warten, wenn eine eigene Serviceorganisation nicht vorhanden ist Das bundesweite IT-Service-Net arbeitet professionell und preiswert: mehr Info www.it-service-net.de Um den Anforderungen gerecht zu werden sind Freelancer und Einzelkämpfer willkommen und werden unter dem Motto“ Selbstständig aber nicht allein in das Netz integriert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schappach-Coaching

Leseranfragen:

IDV Service GmbH

Stefan Baumgärtner

71679 Asperg

Eglosheimerstr. 134

Tel. 07141 / 9616-0

E-Mail: mailto:info(at)idv-service.net

Homepage http://idv-service.com



PresseKontakt / Agentur:

Schappach-Coaching

Ulrich Schappach

Betreff: IT-Service-Net

68259 Mannheim

Max Hachenburg- Str. 26

fon: 0 621-718 66 90

mail: kontakt(at)schappach.de

web: http://www.it-service-net.de



Datum: 14.11.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1424276

Anzahl Zeichen: 4262

Kontakt-Informationen:

Firma: Schappach-Coaching

Ansprechpartner: Ulrich Schappach

Stadt: 68259 Mannheim

Telefon: 0 621-718 66 90



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung