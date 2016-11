Smog frei mit Silber

Das Edelmetall Silber ist nicht nur als Anlageform, Schmuck und in der Industrie gern gesehen. Auch der sogenannte Smog Free Tower, der die Luft reinigt, arbeitet mit Silber

Bohrungen auf Guanacevi Mine, Endeavour Silver

(firmenpresse) - Seit dem 29. September kann der Smogfree Tower in einem Park in Peking bewundert werden. Der sieben Meter hohe Turm saugt verschmutzte Luft an und reinigt sie - und die aufgefangenen Schutzpartikel werden zu Schmuckdiamanten gepresst. Das Credo des Erfinders Daan Roosegaarde: Es gibt keinen Abfall und alles ist ein wertvoller Rohstoff.



Die Konstruktion besitzt eine Art Flossen, die versilbert sind und dieses vom chinesischen Ministerium für Umweltschutz unterstützte Projekt zur Luftverbesserung einsatzfähig machen. Die Silberplattierung schützt die Flossen vor dem Anlaufen durch Verschmutzung und Feuchtigkeit. Dieser "größte elektronische Staubsauger der Welt", so Roosegaarde, ist nur ein Anwendungsbeispiel für Silber.



Weltweit werden immer mehr Anwendungen mit dem Edelmetall versehen, um durch dessen besondere Eigenschaften Produkte zu verbessern oder neue herzustellen. Auch Münzen, Barren oder Schmuckstücke finden viele Liebhaber. Anleger können zudem in die Silber produzierenden Bergbaugesellschaften investieren.



Endeavour Silver - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296874 - , ein mittelständisches Bergbauunternehmen, fördert in Mexiko Silber und Gold aus seinen drei Untertageminen (in 2015 rund 11,4 Millionen Unzen Silberäquivalent). Dem Ziel ein führender Großproduzent im Silberbereich zu werden, dürfte Endeavour mit der aktuellen Übernahme der Parral Liegenschaften in Mexiko von Silver Standard Resources wieder ein Stück näher gekommen sein.



Auch MAG Silver - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296355 - , wenn auch noch kein Produzent, befindet sich auf Erfolgskurs. Zusammen mit dem Partner Fresnillo wird die Silbermine Juanicipio in Mexiko entwickelt. Produktionsstart sollte 2018 sein. Das bisher geschätzte Ressourcenvolumen von 293 Millionen Unzen Silberäquivalent besitzt großes Potenzial auf eine Erweiterung.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.resource-capital.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

WIR GEHEN NEUE WEGE IN DER KOMMUNIKATION UND FINANZIERUNG VON ROHSTOFFUNTERNEHMEN!

TRANSPARENZ, QUALITÄT UND AUFKLÄRUNG SIND UNSERE ANTREIBER!

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Swiss Resource Capital AG

Leseranfragen:

Poststr. 1, 9100 Herisau

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.11.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424285

Anzahl Zeichen: 4042

Kontakt-Informationen:

Firma: Swiss Resource Capital AG

Ansprechpartner: Jochen Staiger

Stadt: Herisau

Telefon: +41713548501



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.