Welldent Zahnklinik in Köln bietet außergewöhnlichen Service

Schöne und gesunde Zähne ein Leben lang? Die Welldent Zahnklinik ermöglicht mittels arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten und viel Kompetenz Zahnmedizin auf hohem Niveau.

(firmenpresse) - Bei den meisten Zahnärzten sind Behandlungen nur von Montag bis Freitag und maximal bis 18.00 Uhr möglich. Die Mediziner und Helfer der Welldent Zahnklinik in Köln haben sich dazu entschlossen, den Patienten wesentlich umfangreichere Öffnungszeiten anzubieten. In der Praxis in Rodenkirchen können Termine von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8.00 und 20.00 Uhr vereinbart werden. Die beiden Praxen am Hansaring und am Zülpicher Platz öffnen in der Woche bereits um 7.30 Uhr und schließen erst um 21.00 Uhr. Wer den Gang zum Zahnarzt trotzdem von Montag bis Freitag nicht schafft, hat die Chance, am Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen zwischen 11.00 und 16.00 Uhr behandelt zu werden. Somit hat man auch mit einem vollen Terminkalender die Möglichkeit, einen Besuch beim Zahnarzt zu vereinbaren.



Was bieten die Zahnärzte der Welldent Zahnklinik?



In den drei genannten Praxen können sämtliche Leistungen von den Vorsorgeuntersuchungen bis hin zum zahnärztlichen Notdienst in Anspruch genommen werden. Die Ausführung erfolgt stets unter Einhaltung sämtlicher Anforderungen der DIN ISO 9001. Die Zahnärzte und ihre Praxismitarbeiter setzen bei den Behandlungen modernste Technik ein, die den Patienten eine schmerzarme und im Optimalfall schmerzfreie Therapie garantiert. Angstpatienten sind in der Kölner Zahnklinik gut aufgehoben, denn alle hier tätigen Zahnärzte und Zahnarzthelfer gehen sehr einfühlsam mit kleinen und großen Patienten um. Außerdem bieten sie insgesamt kurze Wartezeiten durch ein optimiertes Terminmanagement und beantworten die Fragen der Patienten mit viel Geduld.



In der Welldent Zahnklinik werden auch Implantate eingesetzt



Insgesamt arbeiten in den Kölner Zahnarztpraxen zwölf Zahnärzte. Dazu gehören sogar Spezialisten für die Kiefer-, Mund- und Gesichtschirurgie. Das bedeutet, dass sich Patienten hier auch mit Implantaten als Ersatz für verlorene Einzelzähne oder mit den Haltesystemen für implantatgetragenen Zahnersatz versorgen lassen können. Bei der Notwendigkeit kieferorthopädischer Korrekturen muss ebenfalls keine andere Zahnarztpraxis aufgesucht werden. Die Zahnklinik ist als zertifizierter Partner der Invisalign®-Technik ausgewiesen. Das ist ein entscheidender Vorteil für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die unter Zahnarztangst leiden.





Zahnärzte legen allergrößten Wert auf die Prävention



Natürlich gibt es neben der Paradontologie, der Kieferorthopädie, der Schmerzbehandlung und der Oralchirurgie in den Praxen auch sämtliche Leistungen der zahnärztlichen Prävention. Die Zahnärzte und ihre Helfer beraten die Patienten zur Zahnhygiene und führen die Vorsorgeuntersuchungen inklusive der professionellen Entfernung von Zahnstein durch. Geschädigte Zähne sollen dadurch erhalten werden, beispielsweise durch Wurzelbehandlungen und geeignete Füllungen oder Kronen. Eine umfassende Beratung, wann die Krankenkassen bestimmte Behandlungen bezahlen, ist dabei inklusive.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.welldent.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Welldent Zahnklinik am Hansaring ist eines der führenden Zentren für klinische Zahnmedizin im Kölner Raum.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Welldent Zahnklinik Hansaring

Leseranfragen:

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.11.2016 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1424293

Anzahl Zeichen: 3281

Kontakt-Informationen:

Firma: Welldent Zahnklinik Hansaring

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: Köln

Telefon: 0711 128 501-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.