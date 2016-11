Berliner Zeitung: Kommentar zur Einigung auf Frank-Walter Steinmeier als nächster Bundespräsident:

(ots) - Erst einmal aber ist diese Entscheidung - jenseits

aller Parteitaktik - ein Signal der Handlungsfähigkeit der Politik

in Richtung der anschwellenden Populistengesänge, die das ganze

System in Frage stellen. Die beiden großen Parteien schlagen einen

allseits anerkannten Mann aus ihren Reihen vor, der dem Land in

aufgewühlten Zeiten Orientierung zu geben vermag. Das ist das

Gegenteil von Trumpismus. So mag es mit Steinmeier wie mit Gauck

gehen: Die besten Präsidenten werden gegen den Willen der Kanzlerin

gefunden. Aber die ist klug genug, sich dieser Erkenntnis zu fügen.







Datum: 14.11.2016 - 16:36

