mayato und die Universität Mannheim kooperieren

Neuer Masterstudiengang in Data Science zur Förderung von hochqualifizierten Nachwuchskräften: Kombination von Theorie und Praxis

(firmenpresse) - Berlin, 14. November 2016 — Die Analyse und Auswertung von großen, oft komplexen Datenmengen sind Schlüsselfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Dafür bedarf es gut ausgebildeter Spezialistinnen und Spezialisten. Das BI-Analysten- und Beraterhaus mayato und die Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik der Universität Mannheim haben für den neuen Studiengang „Mannheim Master in Data Science“ (MMDS), der ab Februar 2017 beginnt, eine Kooperation vereinbart. Gemeinsames Ziel ist es, eine wissenschaftlich fundierte und an den Bedürfnissen der beruflichen Praxis ausgerichtete Ausbildung zum Data Scientist anzubieten.



Im Rahmen des neuen Studiengangs erhalten Studentinnen und Studenten theoretische Kenntnisse in Statistik, Mathematik, Datenanalysen- und Verfahren. Dazu gehören Themen wie Datenbank-Technologien, Data Mining, Text Analytics, Machine Learning, Optimierung, Algorithmen und Datensicherheit. Die Kooperation mit mayato fördert zusätzlich den praktischen Bezug: Im Rahmen des MMDS-Studiums begleiten die Experten von mayato Abschlussarbeiten und Praxisprojekte. Darüber hinaus sind Vorträge über aktuelle Anwendungen von Data Science im Rahmen von Vorlesungen und Informationsveranstaltungen geplant.



„Die exzellente theoretische Ausbildung von Data Scientists kombiniert mit der Markterfahrung und Expertise von mayato im Bereich Data Science, Analytics, Big Data und Business Intelligence führt zu top qualifizierten Datenspezialisten, die relevante Erkenntnisse aus großen und komplexen Datenmengen gewinnen können“, sagt Eric Ecker, Leiter Geschäftsbereich Industry Analytics, mayato GmbH.



„Praktische Erfahrungen zu sammeln, ist für unsere Studentinnen und Studenten unerlässlich. Es freut uns, dass wir mit mayato einen kompetenten Partner für den neuen Studiengang gewinnen konnten“, erklärt Prof. Dr. Christian Bizer (Web Based Systems) und Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt (Künstliche Intelligenz) fügt hinzu: „Das Beratungshaus widmet sich dediziert dem Bereich Datenanalyse, das ist für uns ein echter Glücksgriff.“





mayato ist spezialisiert auf Business Analytics. Von den Standorten Berlin, Bielefeld, Mannheim und Wien aus arbeitet ein Team von erfahrenen Prozess- und Technologieberatern an Lösungen für Financial Analytics, Customer Analytics, Industry Analytics und IT Security Analytics. Analysten und Data Scientists von mayato nutzen diese Lösungen für die Ermittlung relevanter Zusammenhänge in Small und Big Data und für die Prognose zukünftiger Trends und Ereignisse. Zu den Kunden von mayato zählen namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Als Partner mehrerer Softwareanbieter ist mayato grundsätzlich der Neutralität und in erster Linie der Qualität seiner eigenen Dienstleistungen verpflichtet. Nähere Infos unter www.mayato.com



