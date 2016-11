9. eGovernment Summit

Chancen und Herausforderungen der Verwaltungs-Digitalisierung

(PresseBox) - Am 10. und 11. November 2016 trafen sich hochkarätige IT-Entscheider auf Bundes- und Landesebene zum ?9. eGovernment Summit? in Frankfurt am Main. Unter dem Kongressmotto ?Digitalisierung aktiv Gestalten ? eGovernment im Spannungsfeld zwischen Vision und Wirklichkeit? hatte die Vogel IT Akademie der Vogel IT-Medien GmbH einen exklusiven Zirkel von eGovernment- und Verwaltungsexperten aus Bund und Ländern zum Informationsaustausch geladen. Neben umfangreichen Vorträgen und Diskussionen wurden der eGovernment Leadership Award, der Award für den eGovernment CIO des Jahres 2016 und der eGovernment Kommunal Award verliehen.

Alle Preise gingen an Persönlichkeiten, die durch ihren Einsatz die Umsetzung und die Entwicklung von eGovernment in Deutschland entscheidend vorangetrieben haben. Den eGovernment Leadership Award verlieh der Redaktionsbeirat der eGovernment Computing in diesem Jahr dem Bundesbeauftragten für Informationstechnik, Staatssekretär Klaus Vitt.

Klaus Vitt erhielt den Leadership Award 2016 für seinen unermüdlichen Einsatz zur Entwicklung und Verbreitung von eGovernment in der Bundesverwaltung sowie für sein Engagement als der diesjährige Vorsitzende des IT-Planungsrats. ?Durch seinen persönlichen Einsatz hat Klaus Vitt entscheidend dazu beigetragen, durch die Digitalisierung des Asylverfahrens den Flüchtlingsstrom des vergangenen Jahres humanitär zu bewältigen. Gleichzeitig hat das digitalisierte Asylverfahren allen Beteiligten gezeigt, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit im eGovernment auch im Föderalismus möglich ist?, so der Chefredakteur des Fachmediums ?eGovernment Computing?, Manfred Klein. Auch im IT-Planungsrat habe Klaus Vitt durch das Projekt FITKO entscheidende Weichenstellungen für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit im eGovernment geleistet.

Dazu Klaus Vitt: ?Um der Herausforderung der Digitalisierung angemessen begegnen zu können, benötigen wir eine moderne digitale Verwaltungslandschaft, die föderale Grenzen überwindet, komplexe Abläufe hinterfragt und die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen weiß. Mein Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen ihre Anliegen auch digital erledigen können. Dass wir dazu in der Lage sind, zeigt die erfolgreiche Digitalisierung des Asylverfahrens.?



Mit dem Award für den eGovernment CIO des Jahres 2016 wurde der CIO des Landes Baden-Württemberg, Stefan Krebs, ausgezeichnet. Krebs konnte sich als ?Newcomer? innerhalb weniger Monate unter anderem bei der Einführung des baden-württembergischen eGovernment-Gesetzes, bei der Neugestaltung des landeseigenen IT-Dienstleisters und bei der Einführung wichtiger eGovernment-Komponenten wie dem Landesportal profilieren. Seit kurzem ist Krebs nun auch für die Breitbandinitiative des Landes Baden-Württemberg verantwortlich. Die Leser von eGovernment Computing haben diese Erfolge im Rahmen einer Online-Umfrage gewürdigt und Stefan Krebs zum eGovernment CIO 2016 gewählt.

Dazu Ministerialdirektor Stefan Krebs, Landesbeauftragter für Informationstechnologie des Landes Baden-Württemberg: ?Die Auszeichnung als Länder-CIO des Jahres ist für mich Ehre und Ansporn gleichermaßen. Ich will mich weiter dafür stark machen, Baden-Württemberg bei der IT-Neuordnung und bei der Digitalisierung nach vorne zu bringen. In einer modernen Verwaltung hat eGovernment einen sehr hohen Stellenwert. Daher freue ich mich, dass die eGovernment-Strategie des Landes durch diesen Preis noch weiter ins Scheinwerferlicht rückt. Parallel arbeitet Baden-Württemberg auch an der Weiterentwicklung der Digitalisierung ? meine Aufgabe ist es, diesen Fortschritt deutlich sichtbar zu machen. Die Auszeichnung gibt dafür den richtigen Schub.?

Der eGovernment Kommunal Award ging in diesem Jahr an Hans-Joachim Grote, Oberbürgermeister von Norderstedt. Die Laudatio auf Hans-Joachim Grote hielt der Kölner Stadtdirektor Guido Kahlen. Kahlen lobte das Engagement Grotes beim Ausbau zukunftsfähiger, sicherer Digitalen Infrastrukturen und ging insbesondere auf den frühzeitigen Glasfaserausbau in Norderstedt ein. Er würdigte zudem die Funktion von Hans-Joachim Grote als ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Bibliotheksverbands dbv, eines Interessensverbands von 3.000 deutschen Bibliotheken. Bibliotheken als wichtige Lernorte, an denen in Makerspaces die Digitalisierung für alle erlebbar, erfahrbar und lernbar wird, vermitteln Schlüsselqualifikationen für die digitale Gesellschaft, so Kahlen.

Im Mittelpunkt des eGovernment-Kongresses stand die Frage, wie Deutschland im eGovernment und bei der Digitalisierung wieder international konkurrenzfähig werden könne. Ziel der der Veranstaltungsreihe ist es, den Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Zusammenhang mit eGovernment und Verwaltungsreform zu intensivieren.

eGovernment Computing ist die Monatszeitung für Verwaltungsmodernisierung und digitale Infrastruktur von Kommune und Staat. Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector. Weitere Informationen unter www.eGovernment-Computing.de. Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine Tochtergesellschaft der Vogel Business Media, Würzburg. Seit 1989 gibt der Verlag Fachmedien für Entscheider heraus, die mit der Produktion, der Beschaffung oder dem Einsatz von Informationstechnologie beruflich befasst sind. Dabei bietet er neben Print- und Online-Medien auch ein breites Veranstaltungsportfolio an. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Computing, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, Security-Insider Storage-Insider.





