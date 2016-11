BROWZ lanciert neue Softwareplattform für optimiertes Supply Chain Management

(ots) - BROWZ, ein

Weltmarktführer bei der Vorqualifizierung von Lieferanten und

Anbieter von Lösungen für Supply Chain Management, hat im Rahmen des

BROWZ Client Summit 2016 den Kunden seine neue Softwareplattform

BROWZ OneView(TM) (https://www.browz.com/uk/products/browz-software/)

präsentiert. Aaron Rudd, V.P. of Product Development, sprach in

Sundance Resort vor vollem Publikum und sagte: "BROWZ OneView ist ein

wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Supply Chain Management

Software, der die Anforderungen unserer Kunden an die Lieferkette

sowohl heute als auch für zukünftiges Wachstum erfüllt."



BROWZ OneView bietet den BROWZ-Kunden eine komplett überarbeitete

Benutzeroberfläche und ein völlig neuartiges Benutzererlebnis. "Wir

wollten die Art und Weise optimieren, wie unsere Kunden mit unseren

Lösungen und ihrer Lieferkette insgesamt interagieren. Das reicht von

der einfachen Lieferantensuche bis hin zur detaillierten Analyse der

globalen Lieferkette. Mit der neuen OneView-Plattform eröffnet BROWZ

seinen Kunden ganz neue Möglichkeiten", so Rudd. "Die Software bietet

aussagekräftige Erkenntnisse über die gesamte Lieferkette mit

wichtigen Leistungskennzahlen und flexibler Leistungsanalyse für

einzelne Standorte oder spezifischer Analyse der Risikostufe einfach

per Tastendruck. Zudem liefert BROWZ transparenten Einblick in die

Dienstkomponente unseres Geschäfts und bietet unseren Kunden

detaillierte Informationen über jede Interaktion mit ihrer

Lieferkette."



"Diese Entwicklungen sind das Ergebnis der wertvollen Kommentare

und Partnerschaften mit unseren Kunden. Ohne sie wäre diese nächste

Evolution der BROWZ-Lösung nicht möglich gewesen", fügte Rudd hinzu.

"Die daraus entstandene Plattform ist zugleich leistungsstark und



intuitiv. Mit ihr können unsere Kunden ihre Daten schnell

interpretieren, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen und das

Expositionsrisiko für ihre Organisation minimieren zu können."



Nach Aussage von Rudd umfasst die Liste der Verbesserungen unter

anderem funktionsreiche Dashboards, Lieferanten-Umgebungs-Mapping,

Action-Center-Benachrichtigungen, dynamische Widgets, vereinfachte

Suche sowie eine detaillierte Ansicht der Interaktionen zwischen

jedem Mitglied der Lieferkette und seinem BROWZ-Vertreter. Für

weitere Informationen zu den Themen Lieferantenvorauswahl

(http://www.browz.com/uk) oder Lieferantenmanagement

(https://www.browz.com/uk/what-we-do/) kann man auf BROWZ online eine

Vorführung der neuen BROWZ OneView(TM) Plattform vereinbaren.



Informationen zu BROWZ:



BROWZ sorgt mit seiner umfassenden Lösung für Vorauswahl,

Bewertung und Überwachung der Lieferketten-Compliance basierend auf

den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens dafür, dass

Lieferketten sicher, qualifiziert und sozial verantwortlich sind.

BROWZ bietet umfassende Beurteilungsdienstleistungen auf Basis

patentierter, konfigurierbarer Technologie und Expertise. Damit

können Standortverantwortliche auf eine sicherere Arbeitsumgebung für

Kunden und Lieferketten auf der ganzen Welt vertrauen. Die BROWZ

Produkt-Suite (http://www.browz.com/uk/products/) bietet Funktionen

zur Qualifizierung der Lieferkette, Identifizierung von Risiken,

Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Durchführung von

Sicherheitsüberprüfungen und Auswahl neuer Lieferanten, um den

globalen Lieferkettenanforderungen gerecht zu werden.



Kommentare zur Pressemitteilung