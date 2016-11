WAZ: Der Respekt bleibt auf der Strecke

- Kommentar von Matthias Korfmann zu Gewalt in Schulen

(ots) - In dieser Woche ist viel von "Respekt" die Rede. In

NRW werden Bürger gewürdigt, die den respektvollen Umgang mit ihren

Mitmenschen pflegen. Warum werden sie so gelobt? Weil der Trend ein

anderer ist. Respektlosigkeit greift um sich, sickert tief in die

Gesellschaft.



Kinder nennen ihre Lehrerin "Schlampe" oder schlagen sie sogar.

Fragen wir uns mal, was in den Elternhäusern solcher Kinder vorgeht.

Es gab Zeiten, in denen Lehrer sich mit dem Stock "Respekt"

verschafften. Zum Glück ist das lange her. Heute schlagen die Kinder

zu.



Die "Woche des Respekts" beginnt denkbar schlecht. In Düren werden

zehn Polizisten wegen eines Knöllchens verletzt. In Köln wird ein

ermordeter Obdachloser gefunden. Der Lehrerverband VBE beklagt Gewalt

gegen Lehrer.



Die Respektlosen, die Hasserfüllten gewinnen anscheinend

Oberwasser. Wir dürfen uns nicht damit abfinden. Stellen wir uns

ihnen und diesem üblen Zeitgeist entgegen! Respekt und Recht fallen

nicht vom Himmel. Sie müssen immer wieder neu und hart erstritten

werden.







