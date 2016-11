WP: Leiter von Flüchtlingsunterkunft 19 Mal vorbestraft

(ots) - Ein heute 51-jähriger Niederländer hat eine

Flüchtlingsunterkunft im sauerländischen Finnentrop geleitet, obwohl

er 19 Mal zum Teil einschlägig vorbestraft war. Das berichtet die in

Hagen erscheinende Westfalenpost.



Der Mann muss sich seit Montag vor dem Arnsberger Landgericht

verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau aus Syrien, die er in

der Unterkunft kennengelernt hatte, Anfang dieses Jahres mindestens

viermal vergewaltigt zu haben. Aus der Anklageschrift geht nun

hervor, dass der Mann bereits 19 Mal verurteilt wurde, unter anderem

wegen der Herstellung von Drogen, Hehlerei, Urkundenfälschung und im

Jahr 2000 wegen eines Sexualdelikts. Die Taten beging er vor allem in

den Niederlanden, aber auch in Belgien und Deutschland.



Die Unterkunft in Finnentrop wurde in der fraglichen Zeit von

European Homecare betrieben. Die Bezirksregierung Arnsberg als

Aufsichtsbehörde wies die Verantwortung für die Personalie zurück:

"Für die Auswahl des Personals ist ausschließlich das

Betreuungsunternehmen zuständig", sagte Pressesprecher Christoph

Söbbeler.







