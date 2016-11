Rheinische Post: Kommentar: Gefühlte Sicherheiten

(ots) - Gefühlt ist die Welt brutaler geworden. Aber

das entspricht nicht immer den Tatsachen. Gewaltverbrechen gegen

Senioren etwa sind in NRW rückläufig, Sexualdelikte ebenfalls. Ob die

neuen Zahlen zur Gewalt gegen Lehrer einen Trend belegen, weiß man

auch nicht: Die aktuelle Untersuchung ist nicht mit früheren Studien

vergleichbar. Was aber diverse Studien inzwischen ganz gut belegen:

Die Menschen sind heute ängstlicher als früher, und die Themen ihrer

Ängste haben nur wenig mit ihren objektiven Lebensrisiken zu tun.

Woran das liegt, weiß man nicht. Sicher ist nur: Angst ist ein

schlechter Ratgeber. Nicht nur populistische Parteien schüren Ängste,

um anschließend Lösungen für erfundene Probleme zu verkaufen. Auch

etablierte Parteien lassen sich gelegentlich dazu verleiten, mehr

Politik gegen Ängste als gegen Probleme zu machen. Ein Beispiel:

Obwohl unauffällige Polizisten in zivil viel effizienter sind als

ihre uniformierten Kollegen, will NRW-Innenminister Ralf Jäger mehr

Zivilbeamte in Uniformen stecken. Der Grund: Die Bevölkerung soll

sich sicher fühlen.



