Rheinische Post: Kommentar: Der richtige Mann in unruhigen Zeiten

(ots) - Steinmeier ist der richtige Mann in unruhigen

Zeiten, um als Bundespräsident die Nachfolge von Joachim Gauck

anzutreten. Er ist beliebt und bekannt im Volk, kann sich glänzend

auf internationalem Parkett bewegen, und er kann moderieren. Das hat

er unter anderem beim Atom-Abkommen mit dem Iran unter Beweis

gestellt. Er hat Format genug, dass er den Vergleich mit seinem

erfolgreichen Vorgänger Joachim Gauck nicht scheuen muss. Die Art und

Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, war erneut dem

Amt nicht angemessen. Die Parteispitzen haben geschachert (Seehofer),

gezockt (Gabriel) und gezögert (Merkel). Den Machtpoker hat am Ende

die SPD gewonnen, nicht weil sie so clever ist, sondern weil sie die

Einzigen waren, die einen überzeugenden, konsensfähigen Kandidaten

aufbieten konnten. Auf Steinmeier warten schwierige Aufgaben: Die

Repräsentation Deutschlands im Ausland wird da die leichteste Übung

sein. Der künftige Bundespräsident nimmt eine zentrale Rolle dabei

ein, wenn es darum geht, amerikanische oder auch polnische

Verhältnisse in Deutschland zu verhindern: Die Abwendung einer großen

Zahl an Bürgern vom politischen Establishment hin zu Populisten und

Außenseitern. Mit der Beschimpfung dieser politischen Außenseiter,

wie es Steinmeier gegenüber Trump getan hat, wird man die politisch

frustrierten Bürger nicht aufhalten. Im Gegenteil: Man bestärkt sie

in ihrer Haltung. Zumal ein Bundespräsident Steinmeier auch das

Signal eines großkoalitionären Weiter-So setzt. Das ist die

ernüchternde Seite dieser Entscheidung: Die etablierten Parteien sind

inzwischen so schwach, dass sich nicht mehr das linke oder das rechte

Lager bei einer Entscheidung wie der Präsidenten-Wahl durchsetzen

kann. Eine solche Entwicklung droht große Koalitionen immer weiter

schrumpfen zu lassen, wie das Beispiel Österreich zeigt. Für die



Kanzlerin ist die Entscheidung für Steinmeier erneut eine Schmach.

Sie hatte sich allein aus parteipolitischen Gründen gegen die

Vernunft-Lösung ausgesprochen, die sie nun akzeptieren muss. Ihr ist

es nicht gelungen, auch nur einen einzigen Kandidaten ans Licht der

Öffentlichkeit zu befördern, der annähernd Steinmeiers Format hat

oder eine überraschende Alternative zu ihm bietet. Das war schwach.



