Schwäbische Zeitung: Auf dem richtigen Weg - Leitartikel zu Steinmeier

(ots) - Seit fast einem Jahr muss die Bundeskanzlerin

ertragen, dass bei ihr am Kabinettstisch einer sitzt, der in der

Gunst der Deutschen höher steht als sie selbst. Dass sie es nun sogar

hinnimmt, dass der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier auch von

der Union bei der Wahl für das Bundespräsidentenamt unterstützt

werden soll, zeugt, wenn nicht von Größe, so doch von

Geschichtsbewusstsein. Angela Merkel (CDU) hat sich schon einmal

gegen einen Kandidaten gesträubt, den sie später als verlässlichen

Partner schätzen lernte. Bundespräsident Joachim Gauck wurde zu einer

der großen Stützen für Merkel in Zeiten von Flüchtlingsbewegungen und

Sinnkrise der EU.



Ein Bundespräsident muss, auch wenn er meist repräsentiert, einen

klaren Kompass für die Verfasstheit einer Gesellschaft haben. Von ihm

braucht es programmatische Reden und deutliche Stellungnahmen zu

bedenklichen oder auch erfreulichen Entwicklungen. Frank-Walter

Steinmeier, der unermüdliche Diplomat, hat in den letzten Jahren in

der Ukraine vermittelt, im Nahen Osten und nicht zuletzt beim

Atomvertrag mit Iran. Seine Beliebtheit rührt aus der Tatsache, dass

er sein Gegenüber aufschließt und darauf bedacht ist, dass der andere

sein Gesicht wahren kann. Dass er sich fremden Ländern durch deren

Kultur und Literatur nähert, unterscheidet ihn von vielen anderen

deutschen Politikern. Ausland kann er also. Dass der frühere

Kanzleramtschef auch noch Inland kann, muss er zeigen.



Nach dem enervierenden Gezerre der letzten Tage zwischen SPD,

Grünen und Union um einen Kandidaten und nach dem Schock der

Trump-Wahl, wirkt die Festlegung auf Steinmeier beruhigend. Es soll

einer von Format kommen, der sich obendrein mit dem jetzigen

Amtsinhaber versteht und ihm auf Augenhöhe begegnet. In den

stürmischen Zeiten, die auf Deutschland mit dem Erstarken der

Rechtspopulisten und nach dem Sieg Trumps in den USA zukommen, wirkt



die Vorauswahl Steinmeiers wie ein Zeichen, dass dieses Land immer

noch auf dem richtigen Weg ist.







