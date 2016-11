Top-Effizienztipps von Effizienzexpertin Luise Berrang, Unterschleißheim

Effizienzexpertin Luise Berrang aus Unterschleißheim verhilft mittels einer intelligenten Büroorganisation zu mehr Umsatz und Ertrag

Intelligente Büroorganisation durch Luise Berrang, Unterschleißheim

(firmenpresse) - Zahlreiche Handwerksfirmen setzen die Unternehmertipps der Effizienzexpertin Luise Berrang aus Unterschleißheim bereits erfolgreich um. "Umsatz und Ertragssteigerung ist das Ergebnis einer intelligenten Büroorganisation", so die erfahrene Effizienzexpertin Luise Berrang, Unterschleißheim. Unerledigtes, Rückstände, Termindruck, Arbeitsstaus, all dies sind Symptome einer nicht optimalen Büroorganisation.

Häufen sich diese Symptome, steigern sich Umsatz und Ertrag nur gering. Richtige Steigerungen lassen sich dauerhaft nur dadurch erzielen, indem Hindernisse und Zeitfresser systematisch entfernt werden.

Die Kunden der Effizienzexpertin Luise Berrang, Unterschleißheim, empfehlen den Inhabern und Führungskräften von mittelständischen Betrieben, die Interesse an Themen wie "Mehr Zeit für wichtige Dinge, schneller sein als das Tagesgeschäft, Kommunikation und Führung, Mitarbeitermotivation und Verantwortung, Stressabbau und freien Kopf, Zeitmanagement und Steigerung der persönlichen Effizienz" haben, die kostenfreie Effizienzanalyse zu nutzen.

Die Kunden der Effizienzexpertin aus Unterschleißheim behaupten sogar, dass sie nur aufgrund der Effizienzanalyse von Luise Berrang, Unterschleißheim, eine effizientere Arbeitsweise an den Tag gelegt haben und eine Erleichterung sofort spürbar war.

Eine Autohausbesitzerin, die sich für das anschießende Effizienzcoaching entschieden hatte, verglich die Erleichterung mit dem Aufräumen eines Kellers, das man seit Monaten vor sich her schiebt und dann endlich geschafft hat. Auch in diesem Fall habe sich das wunderbare Gefühl der Erleichterung sofort eingestellt,

Ein Spengler-Meister schwärmte: "Genauso ein wunderbares Gefühl der Erleichterung hatte ich nach dem Effizienzcoaching. Nicht nur, dass ich die Erleichterung sofort spürte, nein darüber hinaus bin ich jetzt in den Besitz von neuen Management-Werkzeugen, die eine reibungslose Büroorganisation für den Rest des Arbeitslebens garantieren. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, ob ein Mitarbeiter plötzlich krank wird oder in Urlaub geht. Die Organisation steht, sie funktioniert."

Die Effizienzexpertin Luise Berrang, Unterschleißheim, liebt ihre Berufung und ihre Aufgabe, Inhabern und Führungskräften dabei zu helfen, Umsatz und Ertrag durch eine intelligente Büroorganisation zu steigern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://effizienz-management.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Efficiency Management Ltd. mit Effizienzexpertin Luise Berrang aus Unterschleißheim an der Spitze, lüftet für ihre Kunden das Geheimnis effizienter Arbeit. Deshalb haben die Geschäftsführerin von Efficiency Management Ltd. und ihre Partner seit über 15 Jahren völlig zu Recht großen Erfolg auf dem hart umkämpften und nicht immer seriösen Markt des Unternehmenscoachings. Inhaber geführte Unternehmen und Familienbetriebe sind die Auftraggeber der Efficiency Management Ltd. Anfragen werden innerhalb 24 Stunden beantwortet. Die Effizienzexpertin ist mit ihrem Team in Deutschland, Österreich und Ungarn tätig.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Efficiency Management Ltd.

PresseKontakt / Agentur:

Efficiency Management Ltd.

Rosi Schreiner

Fastlinger Ring 192

85716 Unterschleissheim

berrang(at)effizienz-management.de

089 - 317 30 01

http://www.effizienz-management.de



Datum: 14.11.2016 - 19:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1424339

Anzahl Zeichen: 2832

Kontakt-Informationen:

Firma: Efficiency Management Ltd.

Ansprechpartner: Luise Berrang

Stadt: Unterschlessheim

Telefon: 089 - 317 30 01





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung