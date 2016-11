Südwest Presse: Kommentar zur Kandidatur Steinmeiers

(ots) - In diesen unruhigen Zeiten wird vieles in Frage

gestellt. Vor allem dann, wenn politische Prozesse nach Absprache

statt nach Demokratie riechen. Die Personalie Frank-Walter Steinmeier

steht unter diesem Verdacht. Zu unrecht. Fasst man die nackten

Tatsachen zusammen, kann über die Bestellung Steinmeiers zum

designierten Bundespräsidenten eigentlich nur Jubel - oder zumindest

Zufriedenheit - ausbrechen. Der SPD-Außenminister zählt zu den

profiliertesten Politikern dieses Landes. Er hat 2500 Tage im Amt

hinter sich. Nur Hans-Dietrich Genscher und Joschka Fischer

übertreffen Steinmeier noch. Er ist im Ausland anerkannt, besitzt

aber auch innenpolitische Erfahrung. Kein glänzender Redner, aber

einer, der den richtigen Ton trifft, der Menschen mitnehmen kann. Und

ganz nebenbei laut Umfragen der beliebteste Politiker dieses Landes.

Nein, rufen Kritiker laut, die Politik habe gekungelt und geklüngelt.

Die Chance auf einen Wahlkampf sei verpasst worden, die

Bundesversammlung, die am 12. Februar 2017, könne nur noch abnicken.

Mit einem Blick auf die bundesrepublikanische Geschichte muss man

sagen: Ja, das war bei den meisten Wahlen zum Bundespräsidenten so.

Nur, dass die Wahl nicht immer auf die Besten fiel. Weil im Vorfeld

zu lange gestritten und politisch taktiert wurde, bis man sich

irgendwann nur noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen

konnte. Frank-Walter Steinmeier ist nicht der kleinste gemeinsame

Nenner. Mit ihm haben die demokratischen Kräfte bewiesen, dass sie

fähig sind, sich zu einigen, wenn es notwendig ist. So, wie es die

Wähler von ihnen erwarten dürfen. Steinmeier ist die deutsche Antwort

auf den Dampfplauderer aus Washington, der wenige Wochen vor der

Bundesversammlung als 45. Präsident der Vereinigen Staaten vereidigt

wird. Pflege internationaler Beziehungen, Gespräch statt Geschrei,

Verhandlungen statt Konfrontation - Frank-Walter Steinmeier wirkt wie



das personifizierte Gegenprogramm zu Donald Trump. Diese Überlegungen

werden nicht allein den Ausschlag gegeben haben zu der Entscheidung

für Steinmeier. Doch für Angela Merkel, die den gebürtigen Detmolder

Tischlersohn überaus schätzt, haben sie mit Sicherheit eine Rolle

gespielt. Auf diesem Hintergrund kann sie den parteipolitischen

Triumph für Sigmar Gabriel - vermutlich zähneknirschend - hinnehmen.

Das riskante Manöver des SPD-Chefs, den Parteigenossen Steinmeier

früh ins Rennen zu werfen und damit die CDU unter Druck zu setzen,

ist zwar aufgegangen. Die Wahl in den USA und die Absage des

CDU-Favoriten Norbert Lammerts spielten Gabriel in die Karten. Ein

SPD-Kanzlerkandidat Gabriel wird so immer wahrscheinlicher. Doch was

für die SPD-Granden jetzt noch nach Sieg aussieht, könnte zum

Bumerang werden. Ob ein unabhängig agierender Präsident Steinmeier

nach der Pfeife der SPD tanzt, ist mehr als fraglich. Er wird auch

dort seine Meinung sagen. So, wie er es meist tut: Leise, aber

bestimmt. Das ist nicht immer gut für die Partei - aber gut für

dieses Land







