Erneute Streiks bei der Lufthansa: Informieren Sie sich rechtzeitig

(ots) - Die Tarifverhandlungen sind gescheitert und die

Lufthansa steht vor dem nächsten Streik. Dies könnte für Millionen

Passagiere wieder mit viel Ärger aufgrund zahlreicher

Flugstreichungen und Verspätungen verbunden sein. Der genaue

Zeitpunkt des 14. Ausstandes im laufenden Tarifkonflikt soll mit

einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgegeben werden.



refund.me (https://refund.me/), der internationale Dienstleister

für die Rechte von Flugpassagieren, informiert darüber wie sich

betroffene Passagiere jetzt am besten verhalten sollten.



Was Passagiere jetzt wissen sollten



Kunden, deren Flug von den Streikmaßnahmen betroffen sein wird,

können Ihren Flug kostenlos umbuchen oder stornieren.



Habe ich bei Flugannullierung immer Anspruch auf eine

Entschädigungszahlung?



Nein - in dieser Situation nicht, da es sich um einen von

Gewerkschaft vorangekündigten Streik handelt. Ausnahme: Der Passagier

kann nachweisen, dass die Fluggesellschaft nicht alles getan hat, um

die Streikfolgen abzumildern.



Muss die Airline für Ersatzbeförderung sorgen?



Ja, die Fluggesellschaften sind dazu verpflichtet, eine

angemessene Ersatzbeförderung für Sie zu organisieren. Warten Sie

möglichst auf ein Angebot der Fluggesellschaft, bevor Sie sich

eigenhändig um einen alternativen Transport bemühen.



Wer kommt für Zusatzkosten auf?



Besonders ärgerlich ist es, wenn Sie in Ihrem Urlaubsland von

einer Flugannullierung betroffen sind. Häufig ist dies damit

verbunden, dass Sie eine weitere Nacht im Urlaubsland verbringen

müssen. Bestehen Sie darauf, dass die Fluggesellschaft für Sie ein

Hotel organisiert und für die Kosten aufkommt. In der Regel wird dies

über Übernachtungsgutscheine oder Transportgutscheine (z.B. für die

Bahn) geregelt.



Auch Fluggäste anderer Airlines könnten betroffen sein





Was viele nicht wissen: Ein Streik kann auch Auswirkungen auf die

Passagiere anderer Airlines haben: "Wenn eine Fluggesellschaft

streikt, versuchen andere Airlines Ihre Flüge mit den betroffenen

Fluggästen zu füllen, um die Situation gewinnbringend zu nutzen. Dies

kann teilweise zu erheblichen Überbuchungen führen", erklärt Eve

Büchner, Gründerin und CEO von refund.me (https://refund.me/), und

rät Folgendes:



"Sollten Sie von einer Überbuchung betroffen sein, haben Sie

Anspruch auf eine Ausgleichsleistung von bis zu 600 EUR!

Fluggesellschaften bieten betroffenen Fluggästen gerne Fluggutscheine

an. Sie sollten allerdings beachten, dass Sie die Wahl haben, ob Sie

die vom Gesetzgeber für solche Fälle festgelegte Entschädigung als

Gutschein akzeptieren oder auf eine Barauszahlung bestehen."



Über refund.me



Als globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von der

Unternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me

(https://refund.me/) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei der

Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche für Verspätungen,

Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechend

der EU Verordnung (EG) 261/2004. 2014 lobte die Financial Times das

Unternehmen in ihrem "Innovative Lawyers Report" als "legal industry

pioneer". Refund.me ist für Passagiere aus mehr als 145 Länder aktiv

und hat Ansprüche gegenüber mehr als 350 Fluggesellschaften

durchgesetzt mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent durchgesetzt.







