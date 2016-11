Marktstart für Nuki – das smarte Türschloss von morgen schon heute verfügbar

Nuki wird bereits von mehr als 5000 Haushalten in über 30 Ländern eingesetzt

(firmenpresse) - Graz, 14. November 2016 – Nuki ist derzeit europaweit das einzige Smart Lock mit permanenter Internetverbindung, das sich in wenigen Minuten bequem an europäischen Schließzylindern nachrüsten lässt. Bereits im Juni startete das gleichnamige Grazer Start-up die Auslieferung an die Unterstützer seiner erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Ab sofort können alle, die ihre Haus- oder Wohnungstür unkompliziert per Smartphone öffnen wollen, den cleveren Türöffner, die Bridge und den Nuki Fob ohne Wartezeiten beziehen.



Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer von Nuki, ist begeistert über die rundum positive Entwicklung: „Die hohe Nachfrage in den letzten Monaten übertraf all unsere Erwartungen. Deshalb hat es etwas länger gedauert, bis wir alle Vorbesteller beliefern konnten. Mittlerweile haben wir die Produktion dementsprechend ausgebaut und zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Neue Kunden können sich freuen, da sie ein Produkt erhalten, in dem bereits die wichtigsten Erkenntnisse aus den Erfahrungen von mehr als 5.000 Kunden eingeflossen sind.“





Eine kleine Erweiterung mit großem Nutzen

Kunden schätzen vor allem die einfache Montage und die unkomplizierte Nachrüstung des Smart Locks auf die bestehende Tür: Der edel designte Zylinder aus perlgestrahltem Aluminium wird an der Innenseite einer Haustür auf das bereits vorhandene Schloss aufgesetzt und je nach Überstand des Zylinders sicher an diesen geklemmt oder geklebt. Die Bedienung läuft bequem per iOS- oder Android-App.



Der physische Schlüssel wird obsolet

Ist Nuki einmal montiert, gerät die Verwendung des physischen Schlüssels immer mehr in Vergessenheit: Die Haustür öffnet sich über Bluetooth mit der Auto Unlock Funktion automatisch, wenn man nach Hause kommt, und wird per Knopfdruck verriegelt, wenn man Haus oder Wohnung verlässt. Der Handwerker kommt etwas später, die Freunde dafür etwas früher als erwartet - mit Nuki lässt sich die Haustür problemlos auch aus der Ferne entsperren, beispielsweise vom Büro aus.





Verlorene Schlüssel sind ebenfalls kein Thema mehr - auch wenn das Smartphone verloren geht. Es kann dann umgehend deaktiviert werden. Die Nachbarn schauen im Urlaub nach dem Rechten, die Haushaltshilfe kommt einmal wöchentlich, Gäste bleiben ein Wochenende zu Besuch - Zutrittsberechtigungen können permanent, zeitlich wiederkehrend oder einmalig erteilt werden. Per App bleibt alles unter Kontrolle, denn sie zeigt zuverlässig an, wann die Tür geöffnet oder geschlossen wurde und wer aktuell über eine Zugangsberechtigung verfügt.



Verstärkter Einsatz im Business-Bereich

Nuki wird neben Privatkunden nun auch verstärkt Unternehmen ansprechen. „Neben der hohen Aufmerksamkeit unter Privatkunden sind in den letzten Monaten auch eine Vielzahl an Business-Kunden auf uns zugekommen. Nuki bedient vielfältige Anwendungsbereiche und wir möchten hier smarte Lösungen bieten, die perfekt auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sind“, erklärt Pansy. So kann das smarte Türschloss als Zutrittslösung für den eigenen Betrieb eingesetzt werden oder für die Automation bestehender Geschäftsprozesse, beispielsweise in der Logistik oder Hauskrankenpflege.



Preise und Verfügbarkeit

Das Nuki Smart Lock kostet 229 Euro. Optional ist die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart Lock und einer dazugehörigen Bridge für 299 Euro erhältlich. Für die Nuki Bridge beläuft sich der Preis auf 99 Euro, für den Bluetooth-Schlüsselanhänger Nuki Fob auf 39 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Smart Lock sowie die Nuki Bridge können ab sofort im Onlineshop unter https://nuki.io/de/shop/ bestellt werden. Noch vor Weihnachten plant Nuki außerdem im stationären Handel präsent zu sein. Die Partner werden in Kürze bekannt gegeben.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nuki.io



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nuki Home Solutions ist führender Anbieter von smarten Zutrittslösungen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurch den physischen Schlüssel zu ersetzen. Nuki Home Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet. Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing

Florian Riener

Public Relations

Tel: + 49 (0) 531 387 33 18

E-Mail: f.riener(at)profil-marketing.com



Nuki Home Solutions GmbH

Münzgrabenstraße 92/4

8010 Graz

Austria

contact(at)nuki.io

T +43 316 22 84 09

F +43 316 22 84 12 50



Datum: 14.11.2016 - 19:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1424347

Anzahl Zeichen: 3975

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Florian Riener

Stadt: Braunschweig

Telefon: + 49 (0) 531 387 33 18



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung